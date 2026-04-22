Денят по диагонал – 22 април 2026 година

Оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов вече е факт. Това, разбира се, доведе до първи политически коментари. Едни са доволни, други сякаш се примириха, а трети поискаха да се направи ревизия на имуществото на Сарафов.

Проевропейски кандидат за президент с вице мюсюлманин ще има по-големи шансове от Йотова. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на НДПС Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС.

Тъй като в изборната вечер и след това се изсипа порой от квалификации на изборните резултати, би било полезно да внесем малко яснота и умереност, най-вече като изхождаме от фактите и поуките от близкото минало. Колкото и да впечатлява развръзката, тя не е нито уникална, нито необяснима. Както е известно, често хората виждат само това, което искат да видят.

Растежът на БВП у нас, изпреварващ спрямо страни като Гърция, Румъния и Унгария, се дължи почти изцяло на вътрешното потребление. Девизът на българина „Веднъж се живее!”, ненакърнимо работи, въпреки поскъпването и неподозираните рискове на международната среда. Спестовността остава чужда, а при завишени цени това е радост за правителството, което и каквото да е то. Но!

Икономическият растеж е движен от крехки и неустойчиви дори в средносрочен план фактори.

Европейската комисия заплаши страните от Западните Балкани в началото на седмицата, че ако продължават да забавят реформите, ще бъдат лишени от предвиденото финансиране. В писмо до правителствата на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия еврокомисарят по разширяването Марта Кос ясно посочва, че до 750 милиона евро могат да бъдат окончателно загубени, ако поетите ангажименти не бъдат изпълнени в установените срокове.

Министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов потвърди на 22 април спирането на транзита на казахски петрол за Германия през Русия, позовавайки се на технически ограничения от руска страна. Германското министерство на икономиката обяви също, че Берлин е бил информиран. Но добави, че дори при такъв сценарий производството на петролни продукти не е изложено на риск.