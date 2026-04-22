Денят по диагонал – 22 април 2026 година

Борислав Сарафов е единственият кандидат за главен прокурор

Оставката на Борислав Сарафов: Победна ода за един, закъснял личен акт за други

Оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов вече е факт. Това, разбира се, доведе до първи политически коментари. Едни са доволни, други сякаш се примириха, а трети поискаха да се направи ревизия на имуществото на Сарафов. 

Гюнер Тахир: Проевропейски кандидат с вице мюсюлманин ще има огромни шансове на президентските избори (част 3)

Проевропейски кандидат за президент с вице мюсюлманин ще има по-големи шансове от Йотова. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на НДПС Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС.

Радев ги прегази. Интересното предстои

Радев, Подадена е заявка за запазване на марката "Нашата България" в Патентното ведомство, "Маркет ЛИНКС" отчита спад в подкрепата за "Прогресивна България", въпреки че формацията остава първа политическа сила, Екзитпол на „Тренд“: Шест партии влизат в парламента, „Прогресивна България“ е печели изборите с 39,2%

Тъй като в изборната вечер и след това се изсипа порой от квалификации на изборните резултати, би било полезно да внесем малко яснота и умереност, най-вече като изхождаме от фактите и поуките от близкото минало. Колкото и да впечатлява развръзката, тя не е нито уникална, нито необяснима. Както е известно, често хората виждат само това, което искат да видят.

Девизът „Веднъж се живее!“ помпа Вътрешния брутен продукт

Растежът на БВП у нас, изпреварващ спрямо страни като Гърция, Румъния и Унгария, се дължи почти изцяло на вътрешното потребление. Девизът на българина „Веднъж се живее!”, ненакърнимо работи, въпреки поскъпването и неподозираните рискове на международната среда. Спестовността остава чужда, а при завишени цени това е радост за правителството, което и каквото да е то. Но!
Икономическият растеж е движен от крехки и неустойчиви дори в средносрочен план фактори.

Брюксел втвърди тона към Западните Балкани: Ще дава пари само срещу резултати

Западните Балкани

Европейската комисия заплаши страните от Западните Балкани в началото на седмицата, че ако продължават да забавят реформите, ще бъдат лишени от предвиденото финансиране. В писмо до правителствата на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия еврокомисарят по разширяването Марта Кос ясно посочва, че до 750 милиона евро могат да бъдат окончателно загубени, ако поетите ангажименти не бъдат изпълнени в установените срокове.

Астана и Берлин потвърдиха, че Русия спира преноса на казахски петрол до Германия на 1 май

Министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов потвърди на 22 април спирането на транзита на казахски петрол за Германия през Русия, позовавайки се на технически ограничения от руска страна. Германското министерство на икономиката обяви също, че Берлин е бил информиран. Но добави, че дори при такъв сценарий производството на петролни продукти не е изложено на риск.

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
