Позиция на Българската банка за развитие за обявеното от служебния министър-председател решение на Министерския съвет за намаляване на капитала на държавната банка и изявлението му във връзка с решението

Съгласно ПМС №167 и РМС №575 средствата от увеличението на капитала на Българската банка за развитие се използват за изпълнение на дейностите, предвидени в одобрената от Министерския съвет Стратегия за дейността й.
Стратегията на Българската банка за развитие, одобрена от Министерски съвет с РМС №389, и уставът на Банката предвиждат финансиране на програми, възложени на ББР от правителството на Република България чрез решение на Министерския съвет. Към днешна дата Българската банка за развитие е получила 2 млрд. евро, които се намират в сметка на Министерството на финансите в БНБ, от които ББР е използвала средства от капитала по одобрената програма за инвестиции на общините в бюджета за 2025 г. Служебното правителство не е възложило със свой акт нито една държавна програма или проект за изпълнение от Българска банка за развитие.
Евентуална процедура по намаляване на капитала в съответствие с изискванията на приложимото банково и търговското законодателство би отнела месеци и изисква одобрението на всички кредитори на Българската банка за развитие, сред които са Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа, KfW и други банки за развитие. През този период средствата на практика няма да бъдат използвани нито от Банката, нито от правителството.
Предложеното намаление на капитала, без предварително съгласуване с ББР и при липса на одобрен редовен бюджет за 2026 г., би имало следните преки ефекти:
- Ограничава възможностите на Банката да извършва разплащания по инвестиционната програма на общините.
- Ограничава възможността на Банката за подпомагане на държавата при прилагане на антикризисни мерки във връзка с нарушена верига на доставки, повишение на цените на горивата и затрудненията в различни сектори като транспорт, земеделие и т.н.
- Поставя под риск текущите финансирания от международни институции и ограничава възможността на Банката да привлича средства и да управлява програми от международни финансови институции.
- Поставя под риск спасените 246.6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, предоставени на Българската банка за развитие за управление директно от Европейската комисия. Средствата са за обновяване на многофамилни жилищни сгради.
- Поставя под риск бъдещо предоставяне на средства по директни програми на ЕК. Текуща такава програма предоставя на бизнеса до 1,2 млрд. евро при намалени изисквания за самоучастие или обезпечение в партньорство с търговски банки.
- Ограничава възможността ББР да изпълнява своите ангажименти по националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради.
В заключение, с решение на Европейската комисия Българската банка за развитие беше избрана да управлява бюджетни средства на ЕС по програма InvestEU. ББР е първата и единствена финансова институция в страната с подобна акредитация, получена след тежък двугодишен одитен процес, който потвърди, че процесите и процедурите в Банката са в съответствие с изискванията на Финансовия регламент на ЕС. Тя потвърждава, че средства от бюджета на ЕС се управляват по прозрачен начин, с надеждни механизми за контрол, отчетност и защита.