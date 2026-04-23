Сарафов като шеф на НСлС учреди мрежа за борба с киберпрестъпленията

Сарафов като шеф на НСлС - учредяват мрежа за борба с киберпрестъпленията

След като Борислав Сарафов се върна на бял кон в Националната следствена служба (НСлС), напускайки доброволно поста на обвинител №1, той и новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова взеха участие в учредяването на Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията.

На събитието присъстваха още експерти от Департамента по правосъдие на САЩ и посолствата на САЩ в София и в Букурещ, преподаватели по интелектуална собственост и противодействие на киберпрестъпления, както и представители на държавни институции и организации.

„Киберпрестъпленията се увеличават с около 300% на годишна база. Това налага по-висока специализация и изграждане на устойчиви структури, които да могат да овладеят този увеличаващ се поток от престъпления“, заяви на учредяването Сарафов. Той допълни, че идеята за създаване на Националната мрежа е на прокурор Рая Бончева от Върховна касационна прокуратура (ВКП).

В Националната мрежа се предвижда да участват прокурори от всички нива – от районни, окръжни и апелативни прокуратури, както и ВКП, следователите от отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС, и от следствените отдели в окръжните прокуратури.

Припомняме, че по-рано днес Стефан Петров, който е част от Прокурорската колегия на ВСС заяви, че се очаква дисциплинарното производство, по искане на правосъдния министър, срещу Сарафов да бъде разгледано през следващата седмица.

