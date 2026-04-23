Средствата по Инвестиционната програма за общински проекти са осигурени, отчетоха от МФ

68,9 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма

Фискалната политика на България се определя от Народното събрание и Министерския съвет, като нейното изпълнение се осъществява от правителството, включително чрез разработване на конкретни програми и мерки.

Изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти е един от ключовите приоритети на служебното правителство и разплащанията по нея са обезпечени, съобщават от Министерството на финансите.

Общата максимална стойност на разходите по Програмата за 2026 г. до приемането на редовен бюджет е 460.2 млн. евро чрез разплащане от Българската банка за развитие (ББР). Това е регламентирано в чл. 3, ал. 4 от т.нар. „удължителен“ закон за бюджета. През януари 2026 г. този ресурс е предоставен на ББР, с което са гарантирани всички разплащания, посочват от финансовото министерство.

Средствата по Схемата за субсидиране – обновяване на жилищни сгради (т.н. „саниране“) са в размер на 246.6 млн. евро.

Тези суми са целеви и се осигуряват в рамките на европейското финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и допълващото национално съфинансиране.

Разплащанията се осъществяват от ББР, като за изпълнение на инвестицията не се изисква собствено финансиране от банката, тъй като средствата са 100% грантово финансиране, уточнят от Министерството на финансите.

Още от категорията..

Последни новини

