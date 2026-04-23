Иран задържа търговски кораби в Ормузкия проток

Иран задържа два търговски кораба в Ормузкия проток, затягайки контрола си върху стратегическия воден път, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че временно прекратява военните действия без ясен напредък в мирните преговори.

Статутът на обявеното преди две седмици примирие остава неясен. Часове след като заплаши с нови удари, стопанинът на Белия дом заяви, че САЩ ще удължат примирието, докато бъде обсъдено иранско предложение за край на конфликта.

От Техеран обаче не потвърдиха подобно съгласие и разкритикуваха продължаващата морска блокада, наложена от американския флот.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф съобщи, че пълно прекратяване на огъня е възможно само при вдигане на блокадата. По думите му при сегашните условия отварянето на Ормузкия проток е невъзможно.

Според информация на корабни компании и ирански медии Корпусът на гвардейците на ислямската революция са задържали два кораба: „Epaminondas“ (под либерийски флаг) и „MSC Francesca“ (под панамски флаг), обвинявайки ги в нарушения на правилата за плаване и манипулиране на навигационни системи. Трети кораб е бил обстрелян, но не е пострадал.

САЩ определиха действията като пиратство, макар да подчертаха, че засегнатите плавателни съдове не са американски или израелски.

Междувременно американските сили са принудили десетки кораби да променят курса си в рамките на наложената блокада, а ирански танкери са били пренасочвани далеч от ключови маршрути в Азия, предава Ройтерс.

