Министърът на военноморските сили на САЩ напуска поста си изненадващо

Министърът на военноморските сили на Съединените щати Джон Фелан напуска поста си незабавно, съобщиха от Пентагона, без да посочат причина.

Той е първият ръководител на отделен род въоръжени сили, който се оттегля по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп, но поредният високопоставен представител на отбраната, напуснал или освободен от длъжност.

Решението идва в момент, когато военноморските сили участват в блокада на пристанища на Иран и провеждат операции срещу кораби, свързани с Техеран.

Временно начело на флота застава заместник-министърът Хънг Као,

ветеран с 25-годишна служба, участвал и в политически кампании във Вирджиния.

Оставката на Фелан е част от серия кадрови промени в Пентагона през последните месеци. Министърът на отбраната Пийт Хегсет вече освободи редица висши военни, включително началника на сухопътните войски Ранди Джордж.

Изненадващият характер на решението се подчертава от факта, че само ден по-рано Фелан е участвал в годишна конференция на флота във Вашингтон, където е представил приоритетите си и е провел срещи с представители на Конгреса относно бюджета и програмите за изграждане на нови кораби.

Министърът на военноморските сили няма военен опит преди назначението си през 2024 г.,

когато беше издигнат от Тръмп като външен за системата кандидат с мисия да реформира флота, отбелязва АП.

Според биографията му основният му досег с отбраната идва от консултантска позиция, която е заемал в неправителствената организация „Духът на Америка“, подкрепяща отбраната на Украйна и на Тайван. Той е и значим дарител за предизборната кампания на Тръмп през 2024 година.