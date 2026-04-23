Член на ВСС твърди, че Сарафов искал да хвърли оставка още в края на миналата година

„Лично мен г-н Сарафов ме уведоми по телефона, че ще се откаже. Обясни, че не е редно, мотиви не ми каза. Не бях изненадан. Борислав Сарафов имаше това намерение твърде отдавна, още от края на миналата година„. Това заяви в ефира на „Би Ти Ви“ един от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), Огнян Дамянов, по повод оставката на изпълняващия функциите главен прокурор.

Той подчерта, че Сарафов не си е подал оставката, а се е оттеглил от поста си на временно изпълняващ функциите главен прокурор.

Дамянов не смята, че ВСС е нарушил закона по някакъв начин.

Относно Ваня Стефанова, която зае поста на Сарафов след оттеглянето му, той заяви че се познават от 35 години и я определи като чудесен професионалист.

„Емилия Русинова, която е свързана с Петьо Еврото, трябва да даде обяснение пред прокуратурата. Това трябва да стане до 2-3 седмици. Фактите, които бяха изнесени, не зная колко са достоверни. Малко ми е странно по какъв повод един министър разследва наш магистрат. Това дали е пътувала, ще се разбере скоро“, коментира още Дамянов.