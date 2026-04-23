Моделът „Сарафов“ не трябва да продължава в прокуратурата, заяви Демерджиев

Моделът „Сарафов“ не трябва да продължава в прокуратурата. Това заяви пред БНТ Иван Демерджиев от „Прогресивна България“, бивш служебен вътрешен и правосъден министър.

По думите му, българската прокуратура трябва да се ръководи от закона и да възстанови доверието в себе си след оттеглянето на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Демерджиев подчерта, че институцията вече има възможност да се освободи от политическото влияние и да „изчисти името си“.

Член на ВСС твърди, че Сарафов искал да хвърли оставка още в края на миналата година

Той коментира, че оставката на Сарафов е закъсняла, но неизбежна, тъй като е имало достатъчно обществен и политически натиск за промяна. Според него бившият главен прокурор е бил символ на двупосочна зависимост между прокуратурата и политическите среди.

„Това състояние беше нетърпимо от месеци и всеки ден на този пост допълнително рушеше доверието“, каза бившият правосъден министър.

Той отправи и предупреждение към новото ръководство да не следва същия модел, като изтъкна, че обществото очаква реални действия, а не само декларации.

