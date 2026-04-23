Надежда Кутева обрисува Софийската галерия с „Места и ритуали“

Софийската градска художествена галерия се превръща в място, което преплита темите за желанието за пътешествие и важната родова памет с композицията ,,Места и ритуали“. Художничката, която ни предлага това изживяване е Надежда Кутева, потомка на композирота и диригента Филип Кутев.

Представените картини обхващат дълъг период – започват от дипломирането ѝ в Художествената гимназия до едни от последните ѝ произведения.

Изложбата е подредена в хронологичен ред, като на първо място силно въздействие оказват думите на Красимир Илиев, който е и един от кураторите. Той описва картините като ритмични и носещи мелодия. Двете основни теми, с които е и наречена изложбата са „Места“ и „Ритуали“. Това е така, защото част от картините насочват вниманието към конкретни места, които не са представени само като географски обекти, но и като места на памет и атмосфера.

Другият акцент на изложбата са картините, посветени на българските обичаи. Те внушават символиката и ритмичността на традициите, като се избягва буквалната етнографска илюстративност.

Любопитна част от изложбата са и скиците, направени само с молив. Не толкова цветни и живописни като останалите картини в изложбата, но са силно вдъхновяващи. Съчетанието добавя емоционална наситеност и допринася за възприемането на цялата експозиция.

,,Места и ритуали“ предлага един последователен и добре структуриран разказ за творчеството на Надежда Кутева. Изложбата ангажира вниманието чрез оживяването, движението и мелодията, които всяка една част от творчеството ѝ предлага и е достъпна за посетители до края на май.