ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

Европейският съюз подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия, съобщи ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“. Изявлението идва само ден след одобрението на 20-ия пакет санкции, свързан с руската инвазия в Украйна. По думите на Калас, това е ясен сигнал, че ЕС ще продължи да подкрепя Киев.

Предстоящите мерки ще бъдат обсъдени по време на неформалната среща на върха на европейските лидери в Кипър, предаде БТА.

На фона на нарастващите енергийни цени, испанският премиер Педро Санчес предложи въвеждане на данък върху свръхпечалбите на енергийните компании. Според него средствата могат да се използват за подпомагане на домакинствата и бизнеса. Санчес призова и за по-голяма гъвкавост във фискалните правила, за да се насърчат инвестициите във възобновяема енергия като част от дългосрочно решение на енергийната криза.