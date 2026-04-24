Създаването на нови разследващи органи не е успешно упражнение, смята бившият вътрешен министър Веселин Вучков

Непрекъснато се възпроизвежда идеята да се създават нови и нови разследващи органи, на които се дава нова предметна компетентност. Създаването на нови разследващи органи по НПК никога не е успешно упражнение. Това предупреди бившият министър на вътрешните работи в кабинета Борисов II и университетски преподавател проф. Веселин Вучков в ефира на БНР.

Той добави и че не може да се прави байпас на прокуратурата с нови разследващи органи. Коментарът му бе по повод приетите миналата седмица от служебния кабинет два законопроекта, които трябва да гарантират, че България няма да загуби пари по Националния план за възстановяване и устойчивост и ще получи второто и третото плащане по него. Единият законопроект е за нов механизъм за разследване на главния прокуро, а вторият – за създаване на Антикорупционна комисия.

Припомняме, че предишният орган – Комисията за противодействия на корупцията – бе закрита на 28 януари 2026 г., след като през есента на 2023 г. тогавашните управляващи от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС я създадоха, разделяйки на две предишната Комисия за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) заради съмнения, че тя се използва за политически поръчки. Тогава – през 2023 г. – на КПК за пръв път бяха дадени и разследващи функции, но това далеч не й помогна, за да разсее съмненията, че се използва за „бухалка“ – дори напротив. Достатъчно е да си спомним ареста на кмета Варна – Благомир Коцев, предизвикал огромно обществено недоволство.

Проф. Веселин Вучков отбеляза, че сега – в новото 52-ро Народно събрание – се е отворил широк хоризонт за реформи. Според него усилията следва да се насочат към реформа и оздравяване на обвинителната власт, вместо да се създават нови и нови каскади от разследващи органи.

Важно е дали новото мнозинство иска да остане в историята като реформаторско, коментира още Вучков.

По отношение на главния секретар на МВР – Георги Кандев – Вучков сподели, че той е бил негов курсант и е бил сред любимите му възпитаници. Определи го като добро попадение и допусна, че вероятно ще заеме титулярен пост. Добави и че сред младите хора той среща огромна симпатия. „Българската полиция има нужда от такъв импулс“, отбеляза Вучков.

Въпреки това разказа за случай в своето родно село, където негов съсед, заподозрян за купуване на гласове, бил претърсван от полицията в продължение на часове – не било открито нищо и според Вучков е имало момент на престараване.

Що се отнася до оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, бившият вътрешен министър коментира, че това било „упражнение по неизбежност“.

Г-н Сарафов е преценил, че след този изборен резултат няма как да продължи да пребивава в този кабинет, затова е решил да изпревари събитията. Сметнал е, че това е по-малкото зло, коментира Вучков, като не изключи и да е имало „разговори по прегрупиране“.

По повод работата на Сарафов Веселин Вучков обърна внимание, че по изключително важни дела, в които се е концентрирало задкулисното влияние в съдебната система, обществото не е получилило никакви отговори.