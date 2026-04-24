Напусна ни авторът на логото на Националната художествена академия – проф. Тодор Варджиев

На 83-годишна възраст ни напусна художникът и графичен дизайнер проф. Тодор Варджиев – доайен на катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“ в Националната художествена академия, където в продължение на десетилетия преподава дисциплините шрифт, калиграфия, графичен дизайн и типография, възпитавайки поколения художници.

Проф. Варджиев завършва Академията за графика и изкуство на книгата (Hochschule für Grafik und Buchkunst) в Лайпциг. От 1975 г. е дългогодишен преподавател, доцент и професор в Националната художествена академия в София.

Автор е на графичния дизайн на българските документи за самоличност (1999 г. – паспорти, лични карти и шофьорски книжки). Създател е на едни от най-емблематичните запазени знаци в България, сред които логото на Национална художествена академия, Авиокомпания „България Еър“, „Спорт тото“, Министерство на околната среда и Атлантическия клуб. Негово дело са и значими монументални проекти зад граница – мемориалната композиция в Градините на Ватикана и иконостасът в храм „Св. Винченцо и Анастазио“ в Рим.

По повод създадената от него възпоменателна пластична композиция „Папа Йоан Павел II” в градините на Ватикана, проф. Варджиев споделя пред вестник „Трета възраст“, че тя се състои от три различни по големина витошки морени, които лично избрал.

По предварителен графичен проект, съобразен с размера на най-голямата морена, бе издълбан и текстът “TOTUS AMOR” (всичко е любов – мисъл на папа Йоан Павел II).

Творчеството на проф. Варджиев е оценено с десетки престижни отличия, сред които златни и сребърни медали от Биеналето на графичния дизайн в Бърно (на което е и почетен член) и награди от Международната изложба на книгата в Лайпциг. Негови творби са излагани в галерии и музеи в цял свят – от Токио и Шанхай до Ню Йорк и Париж. Присъства в редица световни енциклопедии и издания за съвременен графичен дизайн.

По негов проект е пуснатата и монетата по случай присъединяването ни към НАТО. Тя е с номинална стойност 50 стотинки. На страната с номиналната стойност е цифрата „50“ и годината на емисията „2004“. В долната част на монетата е изписан текстът „стотинки“. В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

На обратната страна на монетата е изобразен изправен лъв от щита на герба на България, а зад него е паметникът пред сградата на НАТО в Брюксел. В горната част по периферната окръжност е разположено наименованието „БЪЛГАРИЯ“, а на долната „В НАТО 2004“.

От Министерството на културата изразиха съболезнования по повод кончината на проф. Тодор Варджиев и припомниха:

С дългогодишната си преподавателска дейност и отдаденост към изкуството той оставя трайна следа в развитието на българската графика, типография и дизайн, възпитавайки поколения млади творци.

Неговите произведения, както и приносът му към създаването на дизайна на българските документи за самоличност, са част от съвременното ни културно наследство.

Поклонението ще се състои на 27 април, в 13.00 часа в Храм „Света София“.