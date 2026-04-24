Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че му е оказван натиск и са правени опити да бъде сплашен.

В четвъртък в рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения му е съобщено, че в онзи момент лице, с прякор „Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу него в Софийската градска прокуратура. Казано му е било, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо“.

Кандев посочи, че целта е била да му бъде приписано нарушение, което не е извършил, за да бъде принуден да напусне поста. „Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри“, заяви той и подчерта, че няма да се оттегли.

Главният секретар отправи въпроси към прокуратурата дали действително са давани подобни показания и кои стоят зад евентуалния натиск.

Преди дни президентът Илияна Йотова даде висока оценка на работата му и посочи, че би му дала шанс да довърши започнатото, като окончателното решение ще бъде взето от бъдещото правителство.