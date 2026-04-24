Вижте кои 13 кандидат-депутати трябва да посочат от коя листа искат да влязат в Народното събрание

Тази вечер изтича срокът, в който избраните от две листи кандидат-депутати трябва да направят своя избор от кой град ще влязат в 52-рото Народно събрание. В случай, че самите те не го направят, Централната избирателна комисия ще ги разпредели служебно.

Общо 13 депутати попадат в този списък:

Новата политическа формация „Прогресивна България“ има трима кандидати, избрани в по два района, което налага те да направят избор откъде да влязат в парламента. Румен Радев трябва да реши между Бургас и София, Иван Демерджиев – между Кърджали и София, а Александър Пулев – между Стара Загора и Шумен.

От ГЕРБ още преди окончателното разпределение на мандатите обявиха как ще подредят местата си. Бойко Борисов избира да влезе от Пловдив, с което освобождава място в София за Стефан Арсов. Томислав Дончев също се отказва от столицата в полза на Рая Назарян. Делян Добрев ще бъде депутат от София вместо от Хасково, което отваря място за Георги Станков.

В „Продължаваме промяната-Демократична България“ Николай Денков трябва да избере между София и Благоевград. Най-сложна е ситуацията около Асен Василев – ако влезе от Пловдив, има вероятност Манол Пейков да отпадне, тъй като коалицията разполага само с два мандата там. В същото време в социалните мрежи се появи натиск Василев да избере Хасково, което би извадило Владислав Панев от парламента. Самият Василев остави решението на партньорите си от „Демократична България“.

Неяснота има и при ДПС, където все още няма решения за избора на Делян Пеевски, Димитър Аврамов и Халил Летифов между различни райони. Междувременно партията пренареди листите си чрез множество откази от избрани кандидати, което позволи влизането на приближени до Пеевски. За Йордан Цонев обаче не се намери място, тъй като ДПС не печели мандати в районите, където той е водач.

При „Възраждане“ също има колебания – Костадин Костадинов трябва да избере между София и Варна, а Цончо Ганев – между София и Бургас. В зависимост от решенията им, в парламента могат да влязат различни кандидати от листите им, включително Светослав Тодоров, Маргарита Махаева или Борис Аладжов.