Денят по диагонал – 24 април 2026 г.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров изненадващо напусна ръководството на ГЕРБ. Изненадата е още по-голяма като се има предвид, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сложи до себе си за пресконференцията след изборните резултати именно кмета на Стара Загора. Тогава той обясни, че партията ще се разграничи от всеки, които се е занимавал с изборни нарушения, търговия с гласове или пък е сгрешил по друг начин.

31 август 2026 г. е непроменим краен срок за работа по ПВУ, няма никакъв начин за удължаване. Плащанията по ПВУ се преливат в над 2500 инвестиции – в социалната сфера, в здравеопазването, в транспорт, култура, обществени медии, саниране. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Мария Недина, вицепремиер по европейсĸите средства в кабинета „Гюров“.

Подписано споразумение за промяна в структурата на собствеността и придобиването на мажоритарния пакет от акции в ПФК „Левски“ АД, съобщават от дружеството. Новият мажоритарен собственик ще бъде Атанас Бостанджиев. След близо шест години, в които пое и носеше най-тежката отговорност в един от най-драматичните периоди в историята на клуба, Наско Сираков остава в ПФК „Левски“ в ролята на президент

Разкритията за сериозните наранявания на върховния лидер на Иран принудиха световните медии да преразгледат въпроса дали Моджтаба Хаменей наистина управлява страната. И ако не, тогава кой го прави? Мненията са разделени. Някои казват, че Хаменей вече не играе ролята, която баща му играеше в ръководството на страната, като цялата власт е съсредоточена в ръцете на силите за сигурност.

Както писа „Банкеръ“, вътрешен имейл на Пентагона разкри варианти, които се обсъждат на високо ниво във Вашингтон, за реакция срещу съюзници от НАТО, които не са подкрепили военните операции на САЩ във войната с Иран. Сред най-радикалните предложения е възможността Испания да бъде отстранена от Алианса, както и преоценка на американската позиция по чувствителни геополитически въпроси, включително подкрепата за Великобритания в спора за Фолклендските острови.

Прокуратурата на Съединените щати обвини войник, участвал в планирането на януарската акция за залавяне на венецуелския диктатор Николас Мадуро, в извършване на сделки на пазара за прогнози за мисията, от които е спечелил над 400 000 долара. Според федерален обвинителен акт, обявен на 23 април, 38-годишният сержант Ганън Кен Ван Дайк е използвал класифицирана информация, за да прави залози на пазара за прогнози Polymarket.