„Порт-флот Бургас“ предлага 50 000 евро за дивидент от печалбата си за 2025 г.

Съветът на директорите на „Порт флот-Бургас“ АД предлага сумата от 97 791.50 лева / 50 000 евро от реализирана през 2025 г. нетна печалба на дружеството, която е в размер на 3 253 248.11 лв., да бъде разпределена като паричен дивидент. Това означава по 0.0098 лева / 0.005 евро брутна сума на една акция или по 0.0093 лева / 0.0048 евро нетен дивидент (след приспадане на данък дивидент за индивидуалните инвеститори).

Решението ще бъде гласувано от общото събрание на акционерите, насрочено за 26 май в Бургас. Останалата част от печалбата за 2025 г., в размер на 3 155 456.61 лв., ще бъде отнесена счетоводно във фонд „неразпределена печалба“.

Право да получат дивидент имат акционерите, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент, на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите ще овласти съвета на директорите на фирмата да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на сумите.

„Порт флот – Бургас“ предлага спомагателни транспортни услуги,

като влачене, буксиране на плаващи средства, извършване на маневри в пристанищата и други в в района на пристанище „Бургас“.

Преди това разпределение на печалбата общото събрание трябва да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.

Предлага се и преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на борда.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 10 юни на същото място и при същия дневен ред.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на „Българска фондова борса“, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 8 май.

„Порт флот – Бургас“ изплати дивидент на акционерите си и от нетната печалба за 2024 г. –

общо 100 000 лева или по 0.01 лева брутна сума на една акция. За 2023 година пък всеки получи по 0.04 лева за една своя акция.

През последните дванадесет месеца цената на акциите на компанията върви нагоре. В момента те се търгуват по 5 евро за един брой. Така пазарните играчи оценяват дружеството на 50 000 000 евро.