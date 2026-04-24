Световната банка и Amazon пускат „зелени“ облигации на стойност 120 млн. долара

Световната банка и Amazon стартират специална емисия облигации на стойност 120 млн. долара, с която ще финансират възстановяването на природата в Източен Кейп, Южна Африка.

Идеята е проста – инвеститорите дават пари, а възвръщаемостта им зависи не само от фиксирана лихва (2.41%), но и от успеха на проекта. Колкото по-успешно се възстановява земята и се създават въглеродни кредити, толкова по-добра ще е доходността. Amazon вече е поела ангажимент да купува голяма част от тези кредити, за да компенсира собствените си емисии.

„Инвеститорите ще очакват общата възвръщаемост да бъде по-висока от тази на типична емисия облигации на Световната банка“, казва Майкъл Бенет от финансовото звено на институцията.

Този тип облигации, наречени „обвързани с резултати“, стават все по-популярни. Чрез тях Световната банка привлича частни инвеститори към екологични проекти – от опазване на животни до залесяване и намаляване на отпадъците.

Средствата ще се използват за засаждане на растението спекбум (Spekboom) – вид, който улавя въглерод и помага на почвата да задържа вода. То е силно намаляло през годините заради прекомерна паша, но е ключово за възстановяване на екосистемата. Името му на африкански език означава „беконено дърво“ заради месестите му листа.

Проектът в Южна Африка ще започне с 10 000 хектара и може да се разшири до 50 000. Земите ще бъдат защитени от кози, които са основната причина за деградацията, но ще останат достъпни за диви животни.

Сделката е организирана от BNP Paribas, а проектът се изпълнява от компанията Imperative.