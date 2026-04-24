ЦИК обяви имената на народните представители в 52-рото Народно събрание

ЦИК обяви имената на бъдещите депутати в 52-рото Народно събрание, след като 13 от тях, за които не се знаеше от кой избирателен район ще изразят предпочитание да влязат в парламента, й изпратиха своите решения. Досега ЦИК бе обявила, че „Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ-СДС – 39, „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – 37, ДПС – 21 и „Възраждане“ – 12 народни представители. Ето откъде кои депутати влизат.

1 МИР – Благоевград. Влизат общо 11 депутати. От тях петима от ПБ, трима от ГЕРБ-СДС, двама от ДПС и един от ПП-ДБ.

Росица Атанасова Карамфилова-Благова от „Прогресивна България“

Рашко Георгиев Динков от „Прогресивна България“

Стоян Сергеев Тричков от „Прогресивна България“

Александър Димитров Попов от „Прогресивна България“

Георги Владов Григоров от „Прогресивна България“

Стефан Апостолов Апостолов от ГЕРБ-СДС

Росен Димитров Желязков от ГЕРБ-СДС

Георги Иванов Георгиев от ГЕРБ-СДС

Джевдет Ибрям Чакъров от ДПС

Фатима Исмаил Йълдъс от ДПС

Николай Денков Денков от ПП-ДБ

2 МИР- Бургас. Влизат общо 14 депутати. От тях осем от ПБ, двама от ГЕРБ-СДС, двама от ПП-ДБ, един от ДПС и един от „Възраждане“.

Милева Димитрова Владкова от „Прогресивна България“

Добрин Добринов Бяндов от „Прогресивна България“

Силвия Тошкова Христова от „Прогресивна България“

Витко Здравков Вълчев от „Прогресивна България“

Владимир Христов Гончев от „Прогресивна България“

Румяна Златинова Янкова – Аврамова от „Прогресивна България“

Фатме Хасан Рамадан от „Прогресивна България“

Пламен Александров Карашев от „Прогресивна България“

Жечо Дончев Станков от ГЕРБ – СДС

Любен Любенов Дилов от ГЕРБ – СДС

Калин Георгиев Стоянов от ДПС

Мирослав Николаев Иванов от ПП – ДБ

Димитър Георгиев Найденов от ПП – ДБ

Борис Димитров Аладжов от „Възраждане“

3 МИР – Варна. Влизат общо 16 депутати. От тях девет от ПБ, трима от ГЕРБ-СДС, трима от ПП-ДБ и един от „Възраждане“.

Илин Павлинов Димитров от „Прогресивна България“

Георги Петков Илиев от „Прогресивна България“

Олга Бориславова Борисова от „Прогресивна България“

Мария Тодорова Тодорова от „Прогресивна България“

Миролюб Адамов Адамов от „Прогресивна България“

Марио Василев Смърков от „Прогресивна България“

Николета Костова Тодорова от „Прогресивна България“

Пламен Красимиров Белов от „Прогресивна България“

Ясен Щерев Щерев от „Прогресивна България“

Владислав Иванов Горанов от ГЕРБ-СДС

Мария Златкова Димитрова от ГЕРБ-СДС

Евгени Георгиев Дянков от ГЕРБ-СДС

Павел Димитров Попов от ПП-ДБ

Стела Димитрова Николова от ПП-ДБ

Калоян Тошков Иванов от ПП-ДБ

Коста Георгиев Стоянов от „Възраждане“

4 МИР-Велико Търново. Влизат общо 8 депутати. От тях петима от ПБ, един от ГЕРБ-СДС, един от ПП-ДБ и един от „Възраждане“.

Янка Тенева Тянкова от „Прогресивна България“

Георги Александров Чакъров от „Прогресивна България“

Диана Станчева Димитрова от „Прогресивна България“

Александър Романов Узунов от „Прогресивна България“

Валентин Ботев Гечевски от „Прогресивна България“

Костадин Георгиев Ангелов от ГЕРБ-СДС

Йордан Ивов Терзийски от ПП-ДБ

Ангел Василев Янчев от „Възраждане“

5 МИР – Видин. Влизат общо четирима депутати. От тях двама от ПБ, един от ГЕРБ-СДС, един от ПП-ДБ.

Цветомир Милотинов Цветанов от „Прогресивна България“

Лилия Маринова Димитрова от „Прогресивна България“

Росица Любенова Кирова от ГЕРБ-СДС

Любен Иванов Иванов от ПП-ДБ

6 МИР – Враца. Влизат общо 6 депутати. От тях четирима от ПБ, един от ГЕРБ-СДС и един от ДПС.

Иван Димитров Шишков от „Прогресивна България“

Георги Христов Митов от „Прогресивна България“

Михаил Ивов Михайлов от „Прогресивна България“

Тихомир Евгениев Кръстев от „Прогресивна България“

Красен Георгиев Кръстев от ГЕРБ-СДС

Иво Севдалинов Цанев от ДПС

7 МИР – Габрово. Влизат общо четирима депутати. От тях двама от ПБ, един от ГЕРБ-СДС и един от ПП-ДБ.

Николай Иванов Косев от „Прогресивна България“

Данаил Лалев Петков от „Прогресивна България“

Томислав Пейков Дончев от ГЕРБ-СДС

Богомил Иванов Петков от ПП-ДБ

8 МИР – Добрич. Влизат общо 5 депутати. От тях трима от ПБ, един от ГЕРБ-СДС и един от ПП-ДБ.

Румен Василев Мунтянов от „Прогресивна България“

Стоян Тонев Петров от „Прогресивна България“

Стелиян Стефанов Гандев от „Прогресивна България“

Деница Евгениева Сачева от ГЕРБ-СДС

Свилен Петров Трифонов от ПП-ДБ

9 МИР – Кърджали. Влизат общо 5 депутати. От тях трима от ДПС, един от ПБ и един от „Възраждане“.

Делян Славчев Пеевски от ДПС

Байрам Юзкан Байрам от ДПС

Айтен Байрям Сабри от ДПС

Иван Петев Демерджиев от „Прогресивна България“

Георги Николаев Георгиев от „Възраждане“

10 МИР – Кюстендил. Влизат общо 4 депутати. От тях двама от ПБ, един от ГЕРБ-СДС и един от ДПС.

Явор Илиев Гечев от „Прогресивна България“

Ивайло Валериев Петров от „Прогресивна България“

Христо Богомилов Терзийски от ГЕРБ – СДС

Николай Георгиев Златарски от ДПС

11 МИР – Ловеч. Влизат общо 4 депутати. От тях двама от ПБ, един от ГЕРБ-СДС и един от „Възраждане“.

Ивет Иванова Горанова от „Прогресивна България“

Тихомир Панков Тотев от „Прогресивна България“

Николай Нанков Нанков от ГЕРБ-СДС

Ивелин Първанов Първанов от „Възраждане“

12 МИР – Монтана. Влизат общо 4 депутати. От тях двама от ПБ, един от ГЕРБ-СДС и един от ДПС.

Димитър Бисеров Петров от „Прогресивна България“

Даниела Андреева Георгиева от „Прогресивна България“

Румен Димитров Христов от ГЕРБ-СДС

Надя Йорданова Петрова от ДПС

13 МИР – Пазарджик. Влизат общо 8 депутати. От тях пет от ПБ, един от ГЕРБ-СДС, един от ПП-ДБ, един от ДПС.

Гълъб Спасов Донев от „Прогресивна България“

Георги Светломиров Петров от „Прогресивна България“

Пламен Дойчев Тодев от „Прогресивна България“

Милен Колев Трифонов от „Прогресивна България“

Васил Тодоров Филев от „Прогресивна България“

Стефан Неделчев Мирев от ГЕРБ-СДС

Ивайло Валентинов Шотев от ПП-ДБ

Искра Димитрова Михайлова-Копарова от ДПС

14 МИР – Перник. Влизат общо 4 депутати. От тях двама от ПБ, един от ГЕРБ-СДС, един от „Възраждане“.

Петър Бойков Витанов от „Прогресивна България“

Мартин Мариов Жлябинков от „Прогресивна България“

Георг Даниелов Георгиев от ГЕРБ-СДС

Димо Георгиев Дренчев от „Възраждане“

15 МИР – Плевен. Влизат общо 8 депутати. От тях пет от ПБ, един от ГЕРБ-СДС, един от ПП-ДБ, един от ДПС.

Димитър Трифонов Здравков от „Прогресивна България“

Борислав Пламенов Георгиев от „Прогресивна България“

Иван Костадинов Вачев от „Прогресивна България“

Лорин Любенович Лоринков от „Прогресивна България“

Антонио Владимиров Василев от „Прогресивна България“

Валери Пламенов Лачовски от ГЕРБ-СДС

Богдан Валериев Богданов от ПП-ДБ

Димитър Иванов Аврамов от ДПС

16 МИР – Пловдив град. Влизат общо 12 депутати. От тях седем от ПБ, двама от ГЕРБ-СДС, двама от ПП-ДБ, един от „Възраждане“.

Владимир Милчев Николов от „Прогресивна България“

Катя Христова Стайкова от „Прогресивна България“

Петър Илиев Тодоров от „Прогресивна България“

Стефан Свиленов Свиленов от „Прогресивна България“

Даниела Николова Николова-Кършева от „Прогресивна България“

Нели Делкова Карабахчиева от „Прогресивна България“

Христо Симеонов Симеонов от „Прогресивна България“

Бойко Методиев Борисов от ГЕРБ-СДС

Красимир Бориславов Терзиев от ГЕРБ-СДС

Асен Васков Василев ПП-ДБ

Чило Людмилов Попов от ПП-ДБ

Ангел Жеков Георгиев от „Възраждане“

17 МИР – Пловдив област. Влизат общо 11 депутати. От тях осем от ПБ, един от ГЕРБ-СДС, един от ПП-ДБ, един от „Възраждане“.

Иван Тодоров Лалов от „Прогресивна България“

Йордан Йовчев Йовчев от „Прогресивна България“

Галин Неделчев Дурев от „Прогресивна България“

Димитър Балев Балев от „Прогресивна България“

Петър Василев Янков от „Прогресивна България“

Павлина Ангелова Ковачева от „Прогресивна България“

Стефан Иванов Цанков от „Прогресивна България“

Иван Запрянов Мавродиев от „Прогресивна България“

Цвета Вълчева Караянчева от ГЕРБ-СДС

Йордан Яворов Иванов от ПП-ДБ

Кръстьо Стоянов Врачев от „Възраждане“

18 МИР – Разград. Влизат общо четирима депутати. От тях двама от ПБ, един от ПП-ДБ и един от ДПС.

Маломир Василев Власов от „Прогресивна България“

Рашид Мехмедов Узунов от „Прогресивна България“

Джипо Николов Джипов от ПП-ДБ

Левент Али Апти от ДПС

19 МИР – Русе. Влизат общо 7 депутати. От тях четирима от ПБ, един от ГЕРБ-СДС, един от ПП-ДБ, един от ДПС.

Живка Дочева Бучуковска от „Прогресивна България“

Емил Денков Денков от „Прогресивна България“

Симеон Ненов Иванов от „Прогресивна България“

Красимир Цеков Иванов от „Прогресивна България“

Теменужка Петрова Петкова от ГЕРБ-СДС

Надежда Георгиева Йорданова от ПП-ДБ

Атидже Байрямова Алиева-Вели от ДПС

20 МИР- Силистра. Влизат общо четирима депутати. От тях двама от ПБ, един от ГЕРБ-СДС и един от ДПС.

Слави Василев Василев от „Прогресивна България“

Димитър Сашев Тодоров от „Прогресивна България“

Милен Стойчев Делийски от ГЕРБ-СДС

Тансер Ибрям Бейти от ДПС

21 МИР – Сливен. Влизат общо 6 депутати. От тях четирима от ПБ, един от ГЕРБ-СДС и един от ПП-ДБ.

Весела Господинова Момчева – Таун от „Прогресивна България“

Димитър Иванов Кънев от „Прогресивна България“

Ивайло Христов Христов от „Прогресивна България“

Валентин Петков Петров от „Прогресивна България“

Десислава Жекова Танева от ГЕРБ-СДС

Татяна Славова Султанова – Сивева от ПП-ДБ

22 МИР – Смолян. Влизат общо четирима депутати. От тях двама от ПБ, един от ГЕРБ-СДС, един от ДПС.

Петър Райчев Стойчев от „Прогресивна България“

Стефан Атанасов Сабрутев от „Прогресивна България“

Красимир Митков Събев от ГЕРБ – СДС

Халил Реджепов Летифов от ДПС

23 МИР – София. Влизат общо 19 депутати. От тях осем от ПБ, седем от ПП-ДБ трима от ГЕРБ-СДС, един от „Възраждане“.

Михаела Милчева Доцова от „Прогресивна България“

Даниел Славеев Парушев от „Прогресивна България“

Динко Любомиров Странски от „Прогресивна България“

Нихал Фехмиева Юзерган от „Прогресивна България“

Здравко Александров Огнянов от „Прогресивна България“

Ирина Славчова Асиова-Диамант от „Прогресивна България“

Иван Георгиев Голомеев от „Прогресивна България“

Светла Вълканова Коджабашева от „Прогресивна България“

Божидар Пламенов Божанов от ПП-ДБ

Елисавета Димитрова Белобрадова от ПП-ДБ

Атанас Петров Атанасов от ПП-ДБ

Венко Николов Сабрутев от ПП-ДБ

Стою Теодоров Стоев от ПП-ДБ

Александра Красимирова Стеркова от ПП-ДБ

Иво Георгиев Михайлов от ПП-ДБ

Рая Назар Назарян от ГЕРБ-СДС

Тома Любомиров Биков от ГЕРБ-СДС

Александър Койчев Иванов от ГЕРБ-СДС

Цончо Томов Ганев от „Възраждане“

24 МИР – София. Влизат общо 13 депутати. От тях шестима от ПБ, двама от ГЕРБ-СДС, четирима от ПП-ДБ, един от „Възраждане“.

Стефан Александров Белчев от „Прогресивна България“

Александра Йовчева Вълчева от „Прогресивна България“

Васил Иванов Горанов от „Прогресивна България“

Иван Димитров Янев от „Прогресивна България“

Владимир Петров Раков от „Прогресивна България“

Нели Николаева Андреева от „Прогресивна България“

Ивайло Николаев Мирчев от ПП-ДБ

Анна Маринова Бодакова от ПП-ДБ

Мартин Димитров от ПП-ДБ

Велислав Величков Величков от ПП-ДБ

Делян Александров Добрев от ГЕРБ-СДС

Йорданка Асенова Фандъкова от ГЕРБ-СДС

Петър Николаев Петров от „Възраждане“

25 МИР – София

Румен Георгиев Радев от „Прогресивна България“

Константин Василев Проданов от „Прогресивна България“

Румяна Любенова Петрова от „Прогресивна България“

Тодор Иличов Барболов от „Прогресивна България“

Асен Илиев Бабачев от „Прогресивна България“

Иван Илчев Ангелов от „Прогресивна България“

Момчил Викторов Терзийски от „Прогресивна България“

Бойко Илиев Рашков от ПП-ДБ

Александър Димитров Симидчиев от ПП-ДБ

Катя Максимова Панева от ПП-ДБ

Марин Михайлов Тихомиров от ПП-ДБ

Стефан Антонов Арсов от ГЕРБ-СДС

Лъчезар Богомилов Иванов от ГЕРБ-СДС

Костадин Тодоров Костадинов от „Възраждане“

26 МИР – София област

Румен Ангелов Миланов от „Прогресивна България“

Антон Константинов Кутев от „Прогресивна България“

Тодор Любенов Джиков от „Прогресивна България“

Здравко Марков Марков от „Прогресивна България“

Бойко Александров Младенов от „Прогресивна България“

Младен Найденов Маринов от ГЕРБ-СДС

Валентин Мирчов Милушев от ГЕРБ-СДС

Атанас Владиславов Славов от ПП-ДБ

27 МИР – Стара Загора

Александър Георгиев Пулев от „Прогресивна България“

Крум Владимиров Неделков от „Прогресивна България“

Елена Маргаритова Нонева от „Прогресивна България“

Вяра Радкова Петрова от „Прогресивна България“

Мариям Саркис Сакъз от „Прогресивна България“

Красимир Андреев Папазов от „Прогресивна България“

Красимир Георгиев Вълчев от ГЕРБ-СДС

Илиана Петкова Жекова от ГЕРБ-СДС

Радослав Стефанов Рибарски ПП-ДБ

Шендоан Ремзи Халит ДПС

Искра Михайлова Михайлова от „Възраждане“

28 МИР – Търговище

Илко Пенков Илиев от „Прогресивна България“

Георги Петров Георгиев от „Прогресивна България“

Неждет Джевдет Шабан от ДПС

Джем Ямен Яменов от ДПС

29 МИР – Хасково

Димитър Желязков Стоянов от „Прогресивна България“

Радослав Йорданов Вълчев от „Прогресивна България“

Светлана Русева Митошева от „Прогресивна България“

Десислава Николаева Костова от „Прогресивна България“

Надежда Борисова Колева – Стойчева от „Прогресивна България“

Георги Тенев Станков от ГЕРБ-СДС

Владислав Панчев Панев от ПП-ДБ

Станислав Димитров Анастасов от ДПС

30 МИР – Шумен

Явор Иванов Плашилски от „Прогресивна България“

Стела Петкова Загорчева-Серафимова от „Прогресивна България“

Милена Николова Недева от „Прогресивна България“

Даниел Павлов Митов от ГЕРБ-СДС

Айлин Нуридин Пехливанова ПП-ДБ

Хамид Бари Хамид от ДПС

31 МИР – Ямбол

Енчо Ангелов Керязов „Прогресивна България“

Стоян Петков Петков „Прогресивна България“

Иван Драгомиров Димитров „Прогресивна България“

Сейфи Сабри Мехмедали от ДПС