Властите в Иран демонстрират своята устойчивост и нямат намерение да си тръгнат

Разкритията за сериозните наранявания на върховния лидер на Иран принудиха световните медии да преразгледат въпроса дали Моджтаба Хаменей наистина управлява страната. И ако не, тогава кой го прави? Мненията са разделени. Някои казват, че Хаменей вече не играе ролята, която баща му играеше в ръководството на страната, като цялата власт е съсредоточена в ръцете на силите за сигурност. Други смятат, че Хаменей само временно е делегирал някои правомощия на най-доверените си съюзници в ръководството на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). А трети смятат въпроса за безсмислен: важното не са имената начело, а фактът, че властите са демонстрирали своята устойчивост и нямат намерение да си тръгнат.

The Times (Лондон, Великобритания)

Наистина ли Моджтаба Хаменей управлява Иран?

Въпреки тежките наранявания, Хаменей остава здравомислещ. Той се опитва да управлява Иран чрез сложна мрежа от куриери в опит да избегне наблюдението от САЩ и Израел. Поради сложността на тази форма на комуникация, много решения относно мирните преговори са делегирани на група висши командири от Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Тръмп характеризира сътресенията в ръководството на режима като доказателство за идеологическа борба за бъдещето на Иран между духовници и по-умерени фигури. В действителност закалените в битки генерали, сражавали се в ирано-иракската война, на които Хаменей е поверил най-важните дипломатически усилия, получават надмощие.

Тайм (Ню Йорк, САЩ)

Върховният лидер на Иран вече не управлява

Кой взема решения в Иран днес? От началото на войната траекторията е към консолидация. Властта над войната, дипломацията и ескалацията все повече се измества към относително сплотено ядро ​​от представители на въоръжените сили и силите за сигурност, включително играчи като Корпуса на гвардейците на ислямската революция, Висшия съвет за национална сигурност и политици, чието влияние се основава на дълбоките им връзки със силите за сигурност. Хаменей-младши, като върховен лидер, вече не е върховен. Той служи като един глас в по-широк процес на изграждане на консенсус сред елита за сигурност. Тази позиция отразява както преходния характер на настоящия момент, така и променящия се баланс на силите в Ислямската република.

France Info (Париж, Франция)

По-фрагментирано правителство, засилен Корпус на гвардейците на ислямската република, невидим върховен лидер… Кой управлява Иран днес?

Погребението на върховния лидер Али Хаменей все още не се е състояло и смъртта му разкри сложността на децентрализирания режим, характеризиращ се със сложен баланс на силите. Моджтаба Хаменей, който наследи баща си, се превърна във фантом: новият лидер не се е появявал публично от назначаването си и само няколко писмени изявления потвърждават съществуването му. „Това е едновременно важно и маловажно“, казва пред franceinfo антропологът Фариба Аделкха, директор на изследванията в Sciences Po Paris. „Защото режимът все още се държи, въпреки целенасочените израелско-американски удари, които се опитаха да го обезглавят в началото на войната. Това демонстрира силата на тази система, която не се е поддала на по-дълбоки разделения“ между „дипломатически съветници и така наречените представители на място“.

Voice of Emirates (Дубай, ОАЕ)

Влиянието на Моджтаба Хаменей намалява, тъй като влиянието на Корпуса на гвардейците на ислямската революция върху вземането на решения в Иран се засилва.

Новият лидер не притежава властта, която някога е притежавал баща му, а комуникациите му са ограничени до писмени съобщения и много ограничени канали. Очевидно е, че критичното му здравословно състояние е предизвикало появата на един вид „колективно управление“, доминирано от висши военни служители. В резултат на това Корпусът на гвардейците на ислямската революция се превърна във фактически двигател на външната и отбранителната политика, отдалечавайки се от традиционната религиозна харизма, която определяше последните десетилетия. Иранският режим постепенно се трансформира в „държава на генералите“, борейки се с кризи с чисто полеви манталитет сред строга секретност относно здравето на лидера и състоянието на неговото ръководство.

Corriere della Sera (Милано, Италия)

„Моджтаба Хаменей с обезобразено лице“: Дали новият лидер на Ислямската република може да ръководи държава във война?

Местонахождението му е неизвестно и режимът никога не е предоставял точна информация за състоянието му. Последното му съобщение, публикувано в социалната медийна платформа X, е с дата 11 април. Ключовият въпрос остава: ще може ли да управлява страната? Техеран ясно заяви, че лидерството се упражнява дистанционно – срещите се провеждат чрез видеовръзка, а решенията се вземат дистанционно. Алекс Ватанка от Института за Близкия изток обаче смята, че е малко вероятно един млад и неопитен лидер да е способен да упражнява същата абсолютна власт като баща си, който управлява 36 години. В този смисъл твърдението на Доналд Тръмп за смяна на режима изглежда правдоподобно, но в най-мрачния смисъл: режимът се е променил и се е променил към по-лошо.