Храни, богати на пробиотици, за по-добро здраве на червата

Киселото мляко е известно със своите пробиотици, които помагат на храносмилането, но то далеч не е единственият ви вариант. Много други храни са заредени с полезни бактерии и могат да бъдат също толкова полезни, а понякога и по-добри за вашия организъм.

Кефир

Кефирът е ферментирала млечна напитка, направена чрез добавяне на кефирни зърна (смес от бактерии и дрожди) към млякото. Смята се, че той съдържа дори повече пробиотици от киселото мляко. Освен за червата, той може да помогне за намаляване на възпаленията, подсилване на имунната система и понижаване на холестерола.

Кимчи

Това пикантно корейско ястие се приготвя чрез ферментация на зеленчуци (най-често китайско зеле или ряпа) със сол и подправки. Редовната му консумация подпомага храносмилането, имунната функция и здравето на сърцето.

Комбуча

Газиран ферментирал чай, направен с помощта на култура от добри бактерии и дрожди (SCOBY), добавени към подсладен черен или зелен чай. Комбуча насърчава растежа на полезни бактерии и облекчава стомашния дискомфорт.

Хляб с квас

Квасът се получава чрез ферментация на брашно и вода. Въпреки че печенето убива част от живите бактерии, хлябът с квас запазва съединения, които помагат в борбата с възпаленията и поддържат здрава чревна среда.

Кисело зеле

Нарязано зеле, ферментирало със сол и естествени бактерии. То е отличен източник на пробиотици, които подкрепят имунитета и имат потенциални антиоксидантни и противоракови свойства.

Мисо

Традиционна японска паста, направена от ферментирала соя със сол и култура, наречена коджи. Мисото придава богат „умами“ вкус на супи и маринати и е полезно за регулиране на кръвното налягане и борбата с възпаленията.

Ласи

Традиционна индийска напитка на основата на мляко, култивирано с бактерии (понякога с добавени плодове или подправки). За разлика от кефира, тя не съдържа дрожди. Ласи помага при симптоми на раздразнено дебело черво (IBS) и често се понася по-добре от хора с лактозна непоносимост.

Квас (напитка)

Ферментирала напитка от ръжен хляб с леко кисел и газиран вкус, подобен на комбуча. Полезните бактерии в нея помагат за по-лесното придвижване на храната през червата и стимулират храносмилателните хормони.

Темпе

Индонезийска храна от варена и ферментирала соя, която се пресова в твърдо блокче. Темпе е чудесен източник на растителен протеин и антиоксиданти, които предпазват клетките от увреждане.

