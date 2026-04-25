Украйна удари жилищна сграда в руския град Екатеринбург

Украински дрон е ударил многоетажна жилищна сграда в руския град Екатеринбург. Това съобщи областният губернатор Денис Паслер, цитиран от „Ройтерс“.

Това е първата украинска атака срещу града от началото на войната с Русия. По думите на Паслер няма жертви, но има ранени, като една жена е хоспитализирана.

„Жителите на засегнатата сграда са евакуирани. Всички аварийни служби работят своевременно“, допълни още Паслер.

Ударът идва след мащабна руска атака срещу Украйна през нощта, при която бяха убити седем души и ранени десетки.