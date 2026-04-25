РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Украйна удари жилищна сграда в руския град Екатеринбург

Европа и Украйна работят по предложение от 12 пункта за край на войната на Русия

Украински дрон е ударил многоетажна жилищна сграда в руския град Екатеринбург. Това съобщи областният губернатор Денис Паслер, цитиран от „Ройтерс“.

Това е първата украинска атака срещу града от началото на войната с Русия. По думите на Паслер няма жертви, но има ранени, като една жена е хоспитализирана.

„Жителите на засегнатата сграда са евакуирани. Всички аварийни служби работят своевременно“, допълни още Паслер.

Ударът идва след мащабна руска атака срещу Украйна през нощта, при която бяха убити седем души и ранени десетки.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.