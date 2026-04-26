Доналд Тръмп и съпругата му бяха евакуирани след стрелба във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп са били спешно изведени от агенти на Сикрет Сървис по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечер. Причината е била, че в залата са прозвучали четири изстрела, съобщава „Ройтерс“. При инцидента е пострадал служител от службите за сигурност.

По-късно е установено, че извършителят е 31-годишният учител от Калифорния Коул Томас Алън. Той е открил стрелба по време на събитието, което се е провеждало в балната зала на хотел „Хилтън“ във Вашингтон. Нападателят е бил въоръжен с пушка, пистолет и няколко ножа. Стрелбата е започнала във фоайето на хотела — същото място, където преди 45 години Джон Хинкли-младши прави опит да убие президента Роналд Рейгън.

Коул Томас Алън преминал на бегом край охраната на залата и веднага започнала престрелка. Тръмп нарече Алън „психопат единак“, който „изглеждаше доста зловещо“.

Около час след като Тръмп беше изведен по спешност от събитието, държавният глава потвърди в социалната мрежа „Трут соушъл“ (Truth Social), че „стрелецът е бил задържан“ и даде пресконференция.

„Доста интересна вечер във Вашингтон. Сикрет Сървис и правоохранителните органи се справиха фантастично“, подчерта той. По думите му първата дама Мелания Тръмп и всички други членове на кабинета, които са присъствали на събитието, са в отлично състояние.

Тръмп, който по-рано заяви, че е настоял събитието да продължи, посочи: „Правоохранителните органи поискаха да напуснем сградата в съответствие с протокола, което ще направим незабавно.“

По време на пресконференцията, която Тръмп даде след стрелбата, държавният глава показа кадри от инцидента.

Около 2600 души са присъствали на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Веднага след като се чули изстрели участниците във вечерята започнали да крещят: „Легнете, легнете!“, отбелязва „Ройтерс“. Стотици гости се скрили под масите, докато агенти на Сикрет Сървис нахлули в залата. Кадри показват, че Тръмп и първата дама, бързо са обградени от служители по сигурността и изведени от залата, докато гостите по масите все още се чудят какво се случва.

На събитието присъстваха също държавният секретар Марко Рубио, министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, и.д. шеф на Министерството на правосъдието Тод Бланш, директорът на ФБР Каш Пател и министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. След инцидента членовете на кабинета и висшите фигури от Конгреса бяха бързо изведени през главния вход.

От 2024 г. насам бяха регистрирани други два инцидента, при които е имало стрелба по посока на Доналд Тръмп или е бил задържан въоръжен нападател, целящ да застраши сигурността му: