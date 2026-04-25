Денят по диагонал – 25 април 2026 г.

Ако тръгне някакъв опит за предоговаряне на ПВУ в сектор енергетика, ще загубим 400 млн. евро само като начало, смята Мария Недина

Ще завещая на моя наследник в изпълнителната власт една огромна таблица със задачи, която непрестанно се актуализира. На практика това е карта на точките, които трябва да бъдат следени – със срокове и стъпки. Времето е кратко и окончателно. Нужна е пълна мобилизация. Остават да бъдат гласувани и законите по петото плащане.

Крум Зарков издържа вота на доверие и остава начело на БСП. Той е получил 95 гласа „за“, един „против“ и един „въздържал се“, съобщиха от пресцентъра на партията.

Преди няколко дни срещу Зарков се обяви Борислав Гуцанов, който го призова да се оттегли незабавно и го обвини в еднолично управление и грешни решения, довели до провала на партията на вота, въпреки, че Зарков отскоро пое управлението на формацията.

Бившият вътрешен министър и член на „Прогресивна България“ Иван Демерджиев прогнозира в ефира на „Нова телевизия“, че Румен Радев веднага ще върне на президента Илияна Йотова изпълнен мандат. Той подчерта, че няма време, защото има много ключови въпроси за решаване и министрите много бързо трябва да встъпят в длъжност. Според него до средата на май ще има избран редовен кабинет.

Демерджиев е категоричен, че т.нар. „Домова книга“ за избор на служебни премиери трябва да отпадне. Относно това дали отново ще бъде в ролята на министър на вътрешните работи, той подчерта, че е рано да се каже. Обяви обаче, че ако застане начело на силовото ведомство, ще приеме за главен секретар Георги Кандев, като изрази подкрепа за работата му, особено по отношение на изборния процес. Демерджиев заяви, че би го приел за главен секретар, като това „би гарантирало по-голяма професионалност и контрол върху изборните нарушения“.

Преди дни президентът Илияна Йотова също заяви, че би подкрепила настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев да продължи работата си на този пост.

След обявяването на окончателния списък с 240-те депутати в 52-рото Народно събрание става ясно, че жените са с малко повече спрямо предишния парламент, но делът им остава под средния за Европейския съюз.

Общо 57 от народните представители са жени, а 183 – мъже, което означава, че женското участие е под една четвърт – 23,75 процента.

В същото време в страните от Европейския съюз делът на жените в парламентите се е увеличил през последните години (с изключение на Германия). През 2025 г. той достига 33,6%, което е ръст спрямо 2015 г. Най-високо участие има във Финландия, Швеция и Дания, докато най-ниско е в Кипър, Унгария и Румъния.

Американските банки от Уолстрийт начело с „Голдман Сакс“ са взели рекордни суми назаем в китайски юани тази година, тъй като ниските лихвени проценти привличат повече чужденци към офшорните пазари на дългови инструменти на Китай, укрепвайки ролята на валутата в световните финанси. Скокът в банковите заеми е част от по-обхватен бум в емитирането на офшорен дълг, деноминиран в юани, обусловен от огромното търсене сред жадните за доходност инвеститори от Континентален Китай след като Пекин започна да улеснява покупките на продукти с фиксиран доход в Хонконг. Въпреки че възвръщаемостта на книжата е по-висока, отколкото на континента, тя е по-ниска от равнищата, достъпни за кредитополучателите на повечето други световни пазари.

В резултат, общият размер на заемите в т. нар. облигации „дим сум“ (dim sum), емитирани извън континента, предимно в Хонконг, и деноминирани в китайски пари, са достигнали 300 милиарда юана (44 милиарда долара) от началото на 2026-а – над два пъти повече от количествата през същия период на 2025-а, която сама по себе си е била рекордна година.