Изтича срокът за премахване на агитационните материали за изборите на 19 април

кворум, Парламентът ще работи извънредно на 29 април, защото ще почива на 2 май

Срокът партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали изтича днес, според приетата от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма за вота на 19 април.

В петък ЦИК обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рия парламент на България. „Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.

Общо 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 – мъже. Около 24% от новите 240 народни представители ще бъдат жени. Според справка на сайта на парламента в 51-вото Народно събрание към момента има 55 жени депутати.  

Средната възраст на новите народни представители е 49 г. ненавършени години.

Най-младият депутат е Анна Бодакова на 23-години от „Продължаваме промяната- Демократична България“.

Най-възрастният е 77-годишният Румен Миланов от „Прогресивна България“. Именно той ще бъде доайенът на 52-рото Народно събрание и ще удари първия звънец.

Още от категорията..

Последни новини

