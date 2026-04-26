ЕС засилва натиска върху Белград за предсрочни парламентарни избори

Сръбският президент Александър Вучич е готов да проведе предсрочни парламентарни избори в страната още това лято – 12 юли се посочва като възможна дата. Сръбският лидер е принуден да ускори изборите, отчасти поради рязко засиления натиск върху Белград от Европейския съюз.

Европейската комисия обяви намерението си да лиши Сърбия от 1,5 милиарда евро европейски средства. През тази седмица представители на ЕС организираха среща с Владан Джокич, ректор на Белградския университет, който се смята за основен потенциален опонент на Александър Вучич и управляващата партия на предстоящите избори.

Сръбският президент индиректно обяви възможността за предсрочни парламентарни избори

в Сърбия в края на тази седмица. Докато беше в Париж, където участва в Международната конференция за глобална политика, Александър Вучич заяви пред придружаващите го журналисти, че управляващата Сръбска прогресивна партия ще проведе масови митинги в Белград и други градове на националния празник Видовдан, който се чества на 28 юни.

„За гражданите на Сърбия това ще бъде време на важни и големи решения. Независимо дали става въпрос за избори или за нещо друго, ще го обявя малко по-късно“, добави интригуващо президентът. Няколко дни по-рано Александър Вучич обяви, че датата на новите избори ще бъде обявена до Гергьовден, 6 май.

Сръбските журналисти обаче вече научиха, че 26 и 28 юни са запазени за масовите митинги на управляващата партия.

Според опозиционни източници, властите възнамеряват сами да проведат изборите на 12 юли.

Ако тези изтичания на информация бъдат потвърдени, общите избори в Сърбия ще се проведат година и половина предсрочно, тъй като мандатът на настоящия сръбски парламент изтича едва през декември 2027 година. Предсрочно гласуване се иска от опозицията и студентите, които провеждат масови протести в цялата страна от година и половина след трагедията в Нови Сад, където 16 души загинаха при срутване на бетонен навес на жп гара.

Освен това, както президентът, така и лидерите на управляващата партия многократно са посочвали, че предсрочните президентски избори могат да се проведат едновременно с предсрочните парламентарни избори. Вторият президентски мандат на Александър Вучич изтича следващата пролет, а конституцията му забранява да се кандидатира за трети мандат. Той обаче лесно би могъл да поведе управляващата партия на предсрочни парламентарни избори с цел да стане министър-председател.

За да се случи това обаче, Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич трябва да спечели изборите. Според анализатори, ще им бъде по-лесно да постигнат тази цел през лятото, когато студентските протестиращи ще бъдат в сесия и на почивка, а много поддръжници на опозицията ще бъдат на почивка.

Сръбският лидер е принуден да наложи предсрочни избори и поради рязко засиления напоследък натиск върху Белград

от Европейския съюз, което обективно засилва позицията на противниците на сръбските власти.

Миналата седмица еврокомисарят по разширяването Марта Кос открито заяви намерението на Европейската комисия да лиши Сърбия от 1.5 милиарда евро от европейските фондове поради рязкото забавяне на реформите и неотдавнашното приемане на закони, ограничаващи правомощията на специалната прокуратура за борба с организираната престъпност. Марко Тодорович, експерт в белградския Център за европейска политика, смята предупрежденията на Кос към Белград за „най-суровите досега“, което според него показва спад в доверието на ЕС в Сърбия.

След срещите на ректора Владан Джокич в Брюксел, сръбският президент не направи опит да скрие раздразнението си. Той каза, че Брюксел несъмнено подкрепя Владан Джокич повече от него, но е убеден, че „той е по-добър от ректора – по-млад, по-перспективен и по-наясно с проблемите на Сърбия и нейните граждани“.