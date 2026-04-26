Националният съвет на ПП потвърди, че с ДБ ще издигнат единна кандидатура за президент



Националният съвет на „Продължаваме промяната“ (ПП) потвърди решението за издигане на обща президентска кандидатура.

ПП проведе днес заседание, на което взе следните решения:

Потвърждава поетия ангажимент в подписаното споразумение с “Форум за демократично действие” за издигане на обща президентска кандидатура, като дава мандат на Изпълнителния съвет на партията да предложи кандидат, в рамките на предвидения номинационен процес. Възлага на избраните народни представители, защитавайки всички предизборни законодателни приоритети на партията, да пристъпят по най-бърз и ефективен начин към избора на нов ВСС и широк антикризисен пакет от мерки за бизнеса и доходите на хората в Бюджет 2026. Потвърждава позиционирането на “Продължаваме Промяната” като центристка политическа партия, с фокус върху образованието, здравеопазването, доходите на хората и развитие на икономиката, без увеличаване на данъците.

От „Да, България“ настояваха да се подпише коалиционно споразумение с ДСБ и ПП за начина на функциониране на коалицията и създаването на единен демократичен политически субект в център-дясно.

В съобщение до медиите бе записано още, че веднага трябва да започне работа за издигането на единна кандидатура за президент.

От движението настояват за колиционно споразумение с ПП. Определят резултатите от изборите като неудовлетворителни.

Решението бе взето от Националният съвет на ДБ още в четвъртък.