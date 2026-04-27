BYD преговаря за участие във „Формула 1“ – от нов отбор до производител на двигатели

Китайският автомобилен гигант BYD обмисля сериозно да влезе във „Формула 1“. Компанията вече води разговори и проучва различни варианти за участие. Според вицепрезидента Стела Ли, BYD е провела среща с главният изпълнителен директор на „Формула 1“ Стефано Доменикали в Шанхай и поддържа постоянен контакт с ръководството на най-гледаното автомобилно състезание в Европа и Азия. 

По думите на Стела Ли, се обсъждат няколко възможности – компанията може да участва като представи свой отбор, като производител на двигатели или като голям технологичен партньор.

Идеята е BYD да използва „Формула 1“ като платформа, за да тества и развива своите технологии на най-високо ниво в автомобилния спорт. BYD е най-големият производител на електромобили в света и бързо разширява присъствието си на глобалния пазар.

Интересът съвпада с промените във „Формула 1“, където от 2026 г. ще има нови двигатели – те ще комбинират електрическа и бензинова мощност, като ще използват и устойчиво гориво. Идеята за китайски отбор във „Формула 1“ вече е подкрепяна и от президента на FIA Мохамед Бен Сулайем, който смята, че това би било полезно за развитието на спорта и бизнеса.

Въпреки това той подчертава, че нов отбор ще бъде одобрен само ако носи реална стойност и допринася за шампионата, а не просто увеличава броя на участниците.

