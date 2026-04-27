JPMorgan прехвърля служители от Париж в Лондон след преосмисляне на BREXIT

JPMorgan Chase & Co. („Джей Пи Морган“) премества някои позиции от търговския си център в Париж в Лондон, отчасти в резултат на преценките на ръководителите смятат, че са надценили броя на служителите, базирани в Европейския съюз, необходими да съблюдават спазването на правилата след BREXIT, съобщават запознати с въпроса лица.

В основата на решението на американската банка да премести служители, включително търговци на лихвени инструменти, са залегнали и други причини, добавят добре информираните източници. Те включват промени в длъжностите и лични данъчни мотиви.

„Париж е базата на екипа за продажби и търговия на „Джей Пи Морган“ за ЕС и ние сме ангажирани с нашите значителни операции на континента в дългосрочен план“, отбелязва говорител на акулата от Уолстрийт.

Гласуваното от Обединеното кралство напускане на ЕС преди десетилетие накара световните банки да преместят големи части от активите и работните места в блока в стремежа си да спазват регулаторните изисквания и да запазят достъпа до клиентите. Фирмите от Уолстрийт разшириха дейността си в различни градове, включително Франкфурт и Милано, но Париж се превърна в ключов център за търговия.

„Джей Пи Морган“ беше сред международните банки, които преместиха най-много персонал във френската столица след гласуването за BREXIT. А главният изпълнителен директор Джейми Даймън беше награден с френския Орден на Почетния легион, след като разширяването на американската банка засили ролята на Париж като финансов център на ЕС. Американският банков лидер заяви в края на миналата година, че има около 1000 служители във Франция, включително 650 за пазарните операции.

Европейската централна банка е запозната с равнищата на персонал на „Джей Пи Морган“ в еврозоната и всички промени в тях ще бъдат обсъдени като част от редовните разговори между регулатора и банката, отбелязват запознати с въпроса лица.

Франция се подготвя за повишено ниво на политически и фискални сътресения за продължителен период от време, което представлява предизвикателство за банките и компаниите, опериращи там. Президентските избори в страната, насрочени за следващата година, се очаква да вдъхнат несигурност за местното данъчно облагане, трудовото законодателство и бизнес реформите.