Как да се храним, за да забавим стареенето

Неврологът Дейвид Кокс се превръща в собствен експеримент, за да разбере дали правилният избор на храна може да забави процесите на стареене и да подобри цялостното здраве.

До края на 2024 г. той дори не е чувал за спелтата – древен вид пшеница, който почти изчезва от европейската кухня през XIX век. Днес обаче тя се превръща в основна част от закуската му, комбинирана с чиа, боровинки, лешници и малко мляко. Причината е проста: спелтата е богата на фибри, витамини и минерали и става част от по-широкото му изследване върху връзката между храненето и стареенето.

Като учен в областта на невронауките, Кокс отдавна се интересува от т.нар. геронаука — науката за биологичното стареене. Добре известно е, че неправилното хранене може да ускори този процес: прекомерният прием на калории и наситени мазнини се свързва с по-ранно съзряване и ускорен „биологичен часовник“, а излишната захар води до увреждане на кожата и дори до проблеми със зрението.

Но какво се случва, когато се консумират „правилните“ храни? За да разбере, Кокс изпробва две различни диети за дълголетие.

Първата стратегия: по-малко калории, повече качество

Първата диета е вдъхновена от експеримента Biosphere 2 от 90-те години, при който доброволци живеят изолирани в изкуствена екосистема и се хранят с ограничени, но богати на хранителни вещества продукти.

Следвайки този модел, Кокс намалява дневния си прием до около 2100 калории и изключва преработените храни, рафинираните въглехидрати и захарта. Вместо това залага на пълноценни продукти: спелта, ядки, семена, сушени плодове, нетлъсто месо и домашно приготвени ястия. Добавя и зелен чай, богат на полезни растителни съединения.

Първоначално промяната се оказва трудна – появява се силно желание за сладко и усещане за глад. След около две седмици обаче организмът се адаптира. В края на двата месеца резултатите са осезаеми: повече енергия, по-добра концентрация и по-голяма устойчивост на стрес.

Освен загубата на около 6 килограма, най-сериозните промени са вътрешни. Медицински тестове показват значително намаляване на възпалението и висцералните мазнини, както и подобрение в имунната система – дотолкова, че т.нар. „имунна възраст“ на Кокс се понижава с около две години.

Втората стратегия: повече фибри

Втората диета не ограничава калориите, а поставя фокус върху увеличения прием на фибри. Те играят ключова роля за здравето, като подпомагат имунната система, намаляват възпаленията и дори могат да повлияят положително на когнитивните функции.

Кокс увеличава приема си до около 50 грама фибри дневно чрез пълнозърнести храни като спелта, овес, кафяв ориз и киноа, както и чрез бобови култури – леща, нахут и боб. Този режим води до по-дълго усещане за ситост и намалява нуждата от междинни хранения.

Въпреки някои временни неудобства, свързани с адаптацията на храносмилателната система, ефектът е впечатляващ. В рамките на пет месеца тестове показват, че темпът на стареене на организма му се забавя с около 16%, а биологичната му възраст дори става по-ниска от реалната.

Какво показва експериментът

Изводът от личния експеримент на Кокс е ясен: дори умерени промени в храненето могат да имат значително въздействие върху здравето и процеса на стареене. Сред ключовите фактори са увеличеният прием на фибри, качествената храна и балансираният режим.

Вдъхновен от резултатите, той продължава да поддържа хранителен режим с около 40 грама фибри дневно и добавки с омега-3 мастни киселини, които подпомагат мускулите, мозъка и сърцето.

Неговият опит показва, че забавянето на стареенето не изисква крайни мерки – достатъчно е по-съзнателен избор на храната. А ползите, както той сам отбелязва, си струват усилието.

