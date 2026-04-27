Социалдемократите в Румъния искат вот на недоверие на правителството

Социалдемократите в Румъния искат вот на недоверие на правителството

Румънските социалдемократи – най-голямата парламентарна формация в северната ни съседка и до миналата седмица и в управляващата коалиция, обявиха намерение да внесат искане за вот на недоверие на правителството на премиера Илие Боложан заедно с крайнодесния Алианс за обединение на румънците.

Правителствената криза в Румъния се задълбочава с обединяването на усилията на най-голямата и на втората по големина формация в парламента срещу Боложан. За съвместната инициатива съобщи първо доскорошният вицепремиер от Социалдемократическата партия Мариан Някшу.

Година преди да получат премиерския пост, съгласно постигнатото миналата година коалиционно споразумение за управление с Национално-либералната партия на премиера и още две формации, социалдемократите обявиха миналата седмица, че напускат коалицията и изтеглиха министрите си от правителството. Официалният мотив са крутите мерки за затягане на коланите, които налага Боложан, за да намали най-високия в Евросъюза бюджетен дефицит.

Боложан заяви категорично, че няма да подава оставка и че ще продължи да управлява с правителство на малцинството. На карта са заложени реформи, които, ако не бъдат приложени до август, Румъния ще загуби 10 милиарда евро по плана си за възстановяване и устойчивост.

Социалдемократите и Алиансът за обединение на румънците държат общо 219 места в Камарата на депутатите и в Сената, а за успешен вот на недоверие са им необходими най-малко 233 гласа. И лидерът на алианса Джордже Симион заяви днес, че искането за такъв вот ще бъде внесено, когато бъде подписано от поне толкова депутати и сенатори. Според него това ще стане на 5-и май. 

Национал-либералите и останалите две партии в управлението засега са твърдо зад Илие Боложан. Не е известно и дали всички социалдемократи биха гласували против него.

В Румъния никога не са се провеждали предсрочни парламентарни избори. 

