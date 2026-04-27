„Синята гора“ на ОББ се разширява с над 1000 фиданки бял бор и в Плана планина

Над 1000 фиданки бял бор засадиха служителите на Обединена българска банка (ОББ) и компаниите от KBC Group в България в изминалата събота. Новата „Синя гора“ беше засадена по поречието на Куртова река в Плана планина, близо до местността Ярема. Тя трябва да обнови боровите насаждения в район, в който гората е засегната от ледолом и има нужда от възстановяване. Това начинание е от изключителна важност за възстановяването на природния баланс в местността.

Под професионалното наставничество на представителите на Държавно горско предприятие – София, с което банката си партнира за трета поредна година в засаждането на гори, големият отбор от над 200 служители, деца, близки и приятели, работи за превръщането на определеното пространство в нова гора. Така боровата гора ще възстанови предишния си вид и сила и ще може да продължи пълноценно да осъществява своята роля в обогатяването на почвата, предоставяне на местообитание за богатата флора и фауна в района и пречистване на въздуха.

Акцията по засаждане на новата гора отново бе свързана и с клиентска активност в дигиталните канали на банката.

Този път акцентът бе поставен върху инвестиционния продукт ИнРесто –

иновация, която позволява рестото от всяка покупка, направена с карта на ОББ, да се превръща в инвестиция. Първите 1000, които активираха ИнРесто в рамките проведената в началото на година кампания, вече имат свое засадено дръвче и така с едно предвидливо действие не просто инвестират и натрупват активи по своята сметка, но и подпомагат за опазването на околната среда и биоразнообразието в страната.

Синият екип на ОББ, ДЗИ и останалите компании от KBC Group в България има богата традиция в засаждането и поддържането на новозасадените гори, като този тип инициативи са част от стратегията за устойчиво развитие на групата и насърчаване на отговорно поведение към околната среда сред нейните служители.

Това бе втората залесителна акция за 2026 г.,

като в началото на април служители от KBC Group в България, заедно с преподаватели и студенти от Аграрния университет в Пловдив засадиха 250 ябълкови дръвчета от традиционния български сорт „Карастоянка“. Така в „Синята гора“ на ОББ вече има близо 12 000 широколистни, иглолистни, плодни и медоносни дръвчета, а районът на засаждане се разширява с всяка изминала година и акция.

Характерно за залесителните програми на ОББ е, че те не приключват със засаждането на дървестните видове, а продължават с последваща поддръжка и грижа, за да могат новите масиви да растат жизнени и да се развиват пълноценно. В същото време богатото разнообразие от засадени дървесни видове и внимателно подбраната им локация допринасят значително за устойчивостта и жизнеността на местната екосистема при всяка една от акциите, част от проекта „Синя гора“ на KBC Group в България.