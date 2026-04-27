Иран е представил на посредниците триетапен план за преговори със САЩ

Иран е предложил на САЩ да отворят отново Ормузкия проток и да сложат край на военните действия, отлагайки ядрените преговори за по-късен етап, съобщава Axios, позовавайки се на източници.

Според изданието, иранската страна предлага да се съсредоточи върху премахването на морската блокада и установяването на дългосрочно прекратяване на огъня, като същевременно временно отложи исканията на САЩ за премахване на обогатен уран и 10-годишно спиране на производството му.

За администрацията на американския президент Доналд Тръмп подобен сценарий може да означава загуба на ключови лостове, отбелязва Axios. В интервю за Fox News американският президент ясно заяви, че възнамерява да запази блокадата, надявайки се, че икономическият натиск ще принуди Иран да отстъпи.

В интервюто за Fox News президентът Тръмп също заяви, че вече

няма да изпраща служители на администрацията в Пакистан за преговори с Иран.

Очаква се той да проведе среща с екипа си в понеделник, за да обсъди следващите стъпки, добавя Axios.

Ливанският сателитен новинарски телевизионен канал Ал Маядин също съобщи, че Иран е представил на посредниците триетапен план, според който е готов да преговаря със САЩ.

Според канала, иранската страна изисква първият етап от преговорите „да се съсредоточи върху прекратяване на войната и получаване на гаранции“, че военните действия срещу Иран и Ливан няма да се възобновят. В съответствие с условията на Техеран, „на този етап няма да се обсъждат други въпроси“.

Ако се постигне споразумение по този въпрос, на втория етап, в координация с оманската страна, ще се обсъди „управлението на Ормузкия проток след края на войната“.

Третият етап, според предложението на Иран, ще се занимае с ядреното досие на Техеран.

Както подчертава каналът, иранската страна „отказва да обсъжда този въпрос, докато не бъде постигнато споразумение по първите два етапа“. Според Ал Маядин, ако САЩ приемат съответния план за преговори, Иран ще се съгласи на следващия кръг.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, а американската делегация – от вицепрезидента Джей Д. Ванс. Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.