Започват с глобите за непремахнати предизборни плакати

Партиите, които не са премахнали агитматериалите си за изборите от 19 април, ги чакат солени глоби. Вече над седмица след края на предсрочните парламентарни избори от Столичния инспекторат започват масирани проверки в столицата за премахването на агитационните материали. При нарушения ще бъдат налагани санкции в размер между 511 евро и 2556 евро, в зависимост от обема им.

Към момента се наблюдава значително намаляване на агитационните материали в градската среда, което показва отговорно отношение от страна на участниците в изборния процес, пишат от общинския пресцентър.

Проверките ще обхванат цялата територия на града.

Припомняме, че Централната избирателна комисия обяви миналата седмица имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рия парламент на България. „Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 37, „Движение за права и свободи“ – 21, а „Възраждане“ – 12.