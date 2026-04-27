Иранският външен министър е в Санкт Петербург за среща с Путин

Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Санкт Петербург, където трябва да се срещне с руския президент Владимир Путин. Това е нов етап от дипломатическата му обиколка, свързана с войната в Близкия изток, след провалената среща със САЩ в Исламабад, съобщи БТА.

По информация от ирански представители разговорите ще засегнат текущото състояние на преговорите между Техеран и Вашингтон.

Междувременно посланикът на Иран в Москва Казем Джалали определи отношенията между двете страни като „единен фронт“ срещу „световните хегемонистични сили“, които според него се стремят да запазят доминиращо влияние в международните отношения.