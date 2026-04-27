РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Иранският външен министър е в Санкт Петербург за среща с Путин

Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Санкт Петербург, където трябва да се срещне с руския президент Владимир Путин. Това е нов етап от дипломатическата му обиколка, свързана с войната в Близкия изток, след провалената среща със САЩ в Исламабад, съобщи БТА.

По информация от ирански представители разговорите ще засегнат текущото състояние на преговорите между Техеран и Вашингтон.

Междувременно посланикът на Иран в Москва Казем Джалали определи отношенията между двете страни като „единен фронт“ срещу „световните хегемонистични сили“, които според него се стремят да запазят доминиращо влияние в международните отношения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.