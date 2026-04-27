Toyota продаде рекордните 10.47 млн. превозни средства през 2025 г.

Японската автомобилна корпорация Toyota Motor продаде над 10.47 милиона превозни средства през фискалната 2025 година (завършила на 31 март 2025 г.). Според данни на компанията, това е първият път от две години, в който Toyota поставя нов рекорд в продажбите.

Според местни анализатори, продажбите са били на рекордно високо ниво въпреки различни предизвикателства, включително търговските тарифи, наложени от администрацията на Тръмп, които са особено болезнени за автомобилната индустрия на Япония.

Рязкият спад на износа за Близкия изток също не попречи на рекорда.

Тази цифра се срина с 46.4% през март поради ескалацията на напрежението около Иран след ударите на САЩ и Израел.

Глобалните продажби на Toyota през фискалната 2025 година са се увеличили с 2 процента. Продажбите в Япония обаче са намалели с 2% (до 1.48 милиона бройки), докато продажбите в чужбина са се увеличили с 2.7% (до 9 милиона бройки).