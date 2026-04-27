Доброволци от Пощенска банка засадиха стотици фиданки в „Новата гора на София“

Новият терен в района на Дивотинския манастир е следващ етап в създаването на зелен ринг около столицата

За пета поредна година Пощенска банка подкрепи инициативата „Новата гора на София“, залесявайки нов терен в района на Дивотинския манастир край Банкя. С последователното си участие в програмата за по-зелена София финансовата институция затвърждава дългосрочния си ангажимент към устойчивото развитие и опазването на околната среда. От началото на своето включване в инициативата доброволците на банката са засадили над 5 000 млади дръвчета в различни райони около София, допринасяйки за по-чист въздух, повече зелени пространства и по-качествена градска среда за бъдещите поколения.

Тазгодишната залесителна кампания се реализира на нов терен в района на Дивотинския манастир край Банкя, като Пощенска банка е сред компаниите с най-последователна и дългосрочна подкрепа за екологичната инициатива на Столична община.

„В Пощенска банка вярваме, че устойчивото развитие започва с реални действия и дългосрочна лична ангажираност. Грижата за природата е в основата на нашата визия за отговорен бизнес – визия, която създава стойност както днес, така и за идните поколения. Доброволното участие на нашите колеги в социално значими проекти е естествен израз на стремежа ни да допринасяме за по-зелена, по-чиста и по-красива среда за всички. За нас истинската позитивна промяна започва с личния пример, а заедно успяваме да постигаме повече“, коментират от Пощенска банка.

Инициативата на Столична община „Новата гора на София“ стартира през 2017 г. с амбицията да превърне неизползвани общински земеделски терени в устойчиви горски площи. Дългосрочната ѝ цел е създаването на зелен пояс около столицата – естествен екологичен буфер в крайградските райони, който допринася за подобряване на качеството на атмосферния въздух. До момента в рамките на проведените залесителни кампании са засадени над 180 000 фиданки в района на кв. „Суходол“, с. Негован и с. Бусманци.

Участието на Пощенска банка за пета поредна година в инициативата е логично продължение на дългосрочния ѝ ангажимент към корпоративната социална отговорност и част от вътрешните програми на институцията за насърчаване на екологичната култура. Чрез включването си в „Новата гора на София“ доброволците на банката последователно допринасят за разширяването на зеления пояс около града, като в предходни кампании са засадили хиляди млади дръвчета в околностите на София.

Пощенска банка целенасочено инвестира в зелени проекти и устойчиви практики, насочени към опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот. Тези усилия намират израз и във вътрешната програма „Зелени заедно“, която обединява разнообразни екологични инициативи – сред тях „Новата гора на София“, проектът „Зелена класна стая“, инициативата „Спортувай и почисти – Витоша ти благодари“, „Зелени истории на открито“ и други. Последователният принос на банката в тази област е отличен с редица национални награди за устойчиви политики и практики, сред които Leaders of Influence Awards, „Бизнес хонорис кауза“ и „Най-зелените компании на България“.