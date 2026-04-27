РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Крал Чарлз III ще посети САЩ въпреки стрелбата във Вашингтон

Посещението на краля на Обединеното кралство Чарлз III в Съединените щати ще се състои по план въпреки инцидента със стрелба край Белия дом, съобщиха от Бъкингамския дворец след консултации с американските власти.

Британският монарх и съпругата му Камила се очаква да пристигнат за четиридневно посещение, но програмата им бе поставена под въпрос, след като въоръжен мъж откри огън по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в балната зала на хотел „Хилтън“ във Вашингтон.

По време на инцидента президентът Доналд Тръмп е бил изведен спешно от мястото от агенти на Сикрет Сървис.

Американският държавен глава заяви, че не вижда причина за притеснение относно сигурността на краля, като подчерта, че районът около Белия дом е „изключително защитен“. По думите му няма данни за допълнителни заплахи срещу него или други официални лица.

Посещението на Чарлз III включва среща с Тръмп и обръщение към Конгреса по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ. Визитата има за цел да укрепи отношенията между двете страни, които са под напрежение заради различия по темата за конфликта с Иран.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.