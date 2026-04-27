Рукола: 4 ползи, хранителна стойност и рискове

Руколата (Eruca sativa), известна още като „рокет“, е пикантна листна зелена салата с богата история, датираща още от Римската империя. Освен като кулинарна подправка, тя е истинска „суперхрана“ за сърцето, мозъка и дълголетието.

Основни ползи за здравето

  1. Мощен антиоксидант и противовъзпалително средство: Богата е на глюкозинолати и флавоноиди (кверцетин и кемпферол), които предпазват клетките от увреждане и намаляват риска от сърдечни заболявания.
  2. Намалява риска от хронични заболявания: Редовната консумация на кръстоцветни зеленчуци (като рукола) се свързва с до 40% по-нисък риск от развитие на рак на панкреаса и предпазва от диабет тип 2.
  3. Подпомага дълголетието: Изследвания показват, че приемът на 100 г кръстоцветни зеленчуци дневно намалява риска от смъртност (от всички каузи) с около 10%.
  4. Защитава мозъка: Дори една порция листни зеленчуци дневно може да забави когнитивния спад благодарение на високото съдържание на фолиева киселина, витамин К и нитрати.

Хранителна стойност (на 2 чаши сурова рукола)

  • Калории: 10
  • Витамин K: 36% от дневната стойност (за здрави кости и съсирване на кръвта).
  • Фолиева киселина (Витамин B9): 10% (за клетъчен растеж и здрава бременност).
  • Манган: 6% (за имунната система и метаболизма).
  • Витамини А и С: Силни антиоксидантни свойства.

Рискове и предпазни мерки

  • Алергии: Рядко, но е възможна алергична реакция.
  • Лекарства за разреждане на кръвта: Хората, приемащи медикаменти като Варфарин, трябва да поддържат стабилен прием на витамин К и да избягват резки промени в консумацията на рукола, тъй като тя може да повлияе на действието на лекарството.

Бързи идеи за консумация

  • Свежа салата: Рукола, лимонов сок, зехтин и пармезан (Grana Padano).
  • Готвени ястия: Добавете я в омлети, паста или супи в края на готвенето.
  • Песто: Блендирайте рукола с кедрови ядки, зехтин и лимон.
  • Пица: Използвайте я като свеж топниг върху готова пица.

Съвет за съхранение: За дългосрочно ползване може да я бланширате за 2 минути, да я охладите в ледена вода и да я замразите в пликове.

