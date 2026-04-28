Австрия оставя в сила банковия данък като част от бюджетни мерки за 5.1 млрд. евро

Трипартийната управляваща коалиция на Австрия постигна рамково споразумение за бюджета за 2027 и 2028 г., което включва удължаване на срока на съществуващия банков налог и увеличаване на корпоративния данък, съобщиха лидерите на партиите на съвместна пресконференция в късните вечерни часове на 27 април. Те договориха бюджетни мерки за грубо 2.5 млрд. евро за 2027-а и за общо 5.1 млрд. евро за двете години. Целта е да се сложи край на проверките на Европейската комисия на финансите на страната.

Бюджетните стъпки са насочени към редуциране на федералния дефицит с 2.5 милиарда евро и стимулиране на растежа, за което са предвидени 2.6 милиарда евро, заявиха лидерите на управляващите консерватори, социалдемократи и либерали на пресконференция във Виена. Специалният банков данък трябва да вкара в държавната хазна 350 милиона евро, което отменя предишното обещание за намаляването му.

Съобщението е резултат от продължили със седмици преговори на центристката коалиция, която се стреми да изолира от властта крайнодясната Партия на свободата, след като тя спечели най-много гласове на парламентарните избори през 2024 година. Министърът на финансите Маркус Мартербауер ще представи двугодишния бюджет на законодателите на 10 юни.

Като част от фискалния план, увеличенията на средствата за пенсионерите ще са под равнището на инфлацията през 2027-а и 2028-а. Корпоративният данък ще се повиши за компании с приходи над 1 милион евро от сегашните 23% на 24%, а вноските на работодателите ще намалеят с един процентен пункт от 2028 г. нататък.

Постоянните бюджетни дефицити на Виена накараха агенциите за кредитен рейтинг да преоценят австрийския дълг. Fitch Ratings намали кредитната оценка на страната до рекордно ниската „AA“ през юни 2025-а, а Moody’s Ratings промени перспективата на отрицателна през август.

Навремето сред най-пламенните защитници на строгата бюджетна политика в Европейския съюз, Австрия сега се намира в коригиращ процес на блока, след като не успя да задържи дефицита си под 3% от БВП.