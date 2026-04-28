Малта отива на предсрочни избори на 30 май

Премиерът на Малта Робърт Абела обяви предсрочни парламентарни избори, аргументирайки решението с необходимостта от „стабилност“ на фона на усложнената международна обстановка.

Вотът ще се проведе на 30 май – около девет месеца преди изтичането на мандата на сегашния кабинет. Абела заяви, че ще предложи на президента Мириам Спитери Дебоно разпускане на парламента, за да се осигури нов обществен мандат за управление.

В последващо изявление министър-председателят премина към предизборна реторика, като обеща „амбициозни, но устойчиви“ политики и постави акцент върху сигурността и благосъстоянието на гражданите.

Лидерът на опозиционната Националистическа партия Алекс Борг каза, че формацията е готова за предсрочен вот. Сред водещите ѝ фигури е и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Абела е начело на правителството от 2020 г., а Лейбъристката партия управлява страната от 2013 година. Последните социологически проучвания показват минимална преднина на управляващите пред опозицията, пише „Политико“.

Четете още: Социалдемократите в Румъния искат вот на недоверие на правителството

