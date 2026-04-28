Доналд Тръмп: Иран са в състояние на колапс

Доналд Тръмп: Иран е в състояние на колапс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Иран е информирал американската администрация, че е „в състояние на колапс“, съобщава “Ройтерс”.

„Те искат да отворим Ормузкия проток, колкото се може по-бързо“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи. От нея обаче не става ясно как Иран е информирал Съединените щати за ситуацията, в която се намират. Белият дом не коментира публикацията на Тръмп в Truth Social.

Припомняме, че американският президент остана недоволен от последното иранско предложение за прекратяване на продължаващата вече два месеца война, което е свързано с отварянето на Ормузкия проток и и отлагането на ядрените преговори за по-късен етап.

Днес, на 28 април, президентът на САЩ и първата дама Мелания Тръмп са домакини на британския крал Чарлз III и половинката му Камила по време на историческото им посещение във Вашингтон.

Кулминацията на визитата им е държавна вечеря в Белия дом, посещение в Ню Йорк и историческо обръщение на краля пред Конгреса на САЩ.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

