Мерките за овладяване на инфлацията са приоритет на „Възраждане“

От „Възраждане“ ще внесат още в първите дни на новото НС два законопроекта

Приоритет за най-малката парламентарна група в 52-рото Народно събрание ще са свързани с овладяване на инфлацията, коментира пред БНР зам.-председателят на партията Цончо Ганев.

Ако такива социални мерки бъдат заложени в проекта за редовен бюджет, от „Възраждане“ ще го подкрепят:

„Това, което в момента касае всеки един от гражданите на републиката, са цените, най-вече цените на тока и цените на горивата, които пък от своя страна водят до вдигане цените на абсолютно всички стоки, които са нужни за живота на всеки един от нас. Ще бъдат подкрепени всички мерки в подкрепа на бедните и хората, които имат нужда от подкрепа в бизнеса си – в малкия и среден бизнес“, посочи Ганев.

По думите му от „Възраждане“ вече са подготвили и ще внесат още в първите дни на новото Народно събрание два законопроекта – за отпадане на квотите за зелена енергия при производството на ток и за вдигане на санкциите от Руската федерация при доставка на енергийни източници.

На заседание на парламентарната група утре ще бъде решено и кой ще бъде предложен за зам.-председател на НС от квотата на „Възраждане“.