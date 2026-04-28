Георги Кандев пита прокуратурата, ще има ли обвинение след случая с тира от „Витиня“

С пост във „Фейсбук“ изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че във ведомството вече е получена пълната техническа експертиза за камиона, блокирал тунела „Витиня“. Според заключението превозното средство е било напълно изправно, което означава, че е могло да се движи нормално и не е имало нужда от помощ.

„Този факт поставя нови въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата. Навлиза ли същото в следваща фаза на анализ и процесуални действия, при която следва да бъде направена преценка относно наличието на данни за евентуално повдигане на обвинения?“, пита Кандев.

Шофьорът на тежкотоварния камион, който спря в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“ и причини голямо задръстване към София в последния почивен ден на Великден, е бил освободен малко след задържането си, без да му бъдат повдигнати обвинения. Той твърди, че превозното средство е аварирало внезапно.

Случаят предизвиква реакция от страна на МВР и главния секретар Георги Кандев, който заяви тогава, че институцията ще действа с нулева толерантност. Според него има данни, че инцидентът може да се разглежда като умишлен саботаж, застрашил безопасността на гражданите. Той обеща пълно разследване за установяване на отговорните лица.

Междувременно стана ясно, че шофьорът е нарушил забраната за движение на тежкотоварни автомобили. Проверка на Автомобилната администрация установява и други нарушения – превишено време на шофиране и липса на лиценз. Освен това камионът е бил с повредено предно панорамно стъкло, по информация на представител на „Пътна полиция“.