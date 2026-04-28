Канада създава суверенен фонд за намаляване на зависимостта от САЩ

Марк Карни

Канадският премиер Марк Карни обяви създаването на суверенен фонд с начален капитал от 18 милиарда долара. Този ход, според канадските власти, ще укрепи икономиката и ще намали дългосрочната зависимост от САЩ, според The ​​New York Times.

Фондът ще се специализира в инвестиции в канадска инфраструктура и ще се управлява като частна компания. Канадците също ще могат да инвестират във фонда. „Това е канадски правителствен фонд, но по-важното е, че ще бъде народен фонд. Много богати на ресурси страни, като Норвегия, ги имат. Канада не ги е имала досега“, каза премиерът Карни.

Според него,

фондът ще подкрепя големи инфраструктурни проекти

като тръбопроводи, пристанища, нови атомни електроцентрали и високоскоростна пътническа железопътна линия.

Както съобщава New York Times, все още не е известно как ще се попълва фондът. В Норвегия подобна структура акумулира държавни приходи от петрол. В Канада природните ресурси принадлежат на провинциите, които събират лицензионни възнаграждения, плащани от петролните компании.

През 1976 г. Канада се опитва да създаде суверенен фонд за богатство, базиран в провинция Албърта.

През следващото десетилетие обаче провинцията спира да внася каквито и да било приходи от лицензионни възнаграждения за петрол във фонда. В края на миналата година фондът на Албърта е държал приблизително 32 милиарда долара.

