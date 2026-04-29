Най-важната новина днес е, че бюджетът излезе на нула, заяви Асен Василев

Най-важната новина днес е, че бюджетът излезе на нула, така че няма никакви проблеми и притеснения за българските граждани, за бюджета на България.

На всички други въпроси ще отговоря след срещата. Това заяви пред журналисти председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев преди началото на заседанието на парламентарната група и очакваната лидерска среща на партиите от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

Финансите на страната са стабилни и няма поводи за безпокойство сред гражданите, увери бившият финансов министър.

Миналата седмица Националният съвет на „Да, България“ прие решение, с което възлага на партията да предложи на ДСБ и на ПП проект на коалиционно споразумение, каквото все още няма.

Друг акцент от приетото решение е изработването на „пътна карта за съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно между партиите от коалицията и други участници извън нея“.

Очакванията си преди срещата изразиха и съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов и още веднъж призоваха за единство в ПП-ДБ.