Стрелецът, който се опита да достигне до Тръмп, се оказа самотен гений

Стрелецът, който се опита да достигне до Тръмп, се оказа мъж с интелект, граничещ с гениалност

Суперстабилен младеж с интелект, граничещ с гениалност – така хората помнят от ученическите му години Коул Томас Алън – мъжът, който откри стрелба в хотел във „Вашингтон“ и се опита да достигне до американския президент Доналд Тръмп по време на събитие. Докато съучениците му полагали сериозни усилия, за да постигнат добри резултати, при него знанието идвало сякаш естествено – без нужда от продължително учене.

„Той беше наистина много умен“, споделя пред NBC News, при условие да остане анонимен, негов бивш съотборник от волейболния тим на гимназия в предградията на Лос Анджелис, описвайки Коул Томас Алън.

Днес обаче същият този човек е в центъра на тежко разследване. За властите 31-годишният независим разработчик на игри е извършителят на въоръжено нападение по време на вечеря на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом във Вашингтон, проведена в събота (25 април), на която присъствали Доналд Тръмп, съпругата му Мелания и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Разследващите анализират дигиталния му отпечатък и личните му текстове в опит да установят точния мотив. Очертава се образът на високообразован, но социално затворен човек, чиито интереси са били съсредоточени основно в софтуерното инженерство и академичната среда, а не в политическия екстремизъм. Въпросът какво е довело до подобен акт остава открит.

Според психологически анализи вероятната причина се крие в съчетание от дълбоко политическо недоволство, възможни психични затруднения и поведенчески модел, характерен за т.нар. „самотни вълци“.

Властите и експертите допускат също, че мотивът може да включва търсене на внимание или стремеж към признание – фактори, наблюдавани и при други подобни нападения.

Въпреки че Алън няма криминално минало или регистрирани сблъсъци със закона, негови близки разкриват пред CBS News, че напоследък е изразявал все по-радикални идеи, включително намерение да предприеме действия, с които да „реши световните проблеми“.

Политическата активност на Алън до неотдавна изглежда е била ограничена. Той е регистриран като избирател без партийна принадлежност, а федералните данни за финансиране на кампании сочат, че през последното десетилетие е направил само едно дарение – 25 долара чрез ActBlue, комитет, който набира средства за демократите, насочени към кампанията на Камала Харис през 2024 г., съобщава Los Angeles Times.

Според негови роднини той е имал връзки с група, известна като The Wide Awakes, и е участвал в неотдавнашен протест No Kings в Калифорния.

Биографията му е силно белязана от академичните му постижения. След завършването на гимназия през 2013 г. той постъпва в Калифорнийския технологичен институт (Caltech) – престижен изследователски университет в Пасадена, където по това време са приемани под 11% от кандидатите за бакалавърски програми. Там изучава машинно инженерство и завършва със среден успех 3,0, според профила му в LinkedIn.

През лятото на 2014 г. преминава стаж в Лабораторията за реактивно движение на НАСА. По негови думи, по време на този период е допринесъл за разширяване на възможностите за моделиране на планети около звезди, които преди това не са били включени, както и за актуализиране на модели с нови данни за химични реакции, като същевременно е открил несъответствия между различни версии на тези модели.

В местен новинарски материал от 2017 г. Алън е показан да представя собствен проект – дизайн на аварийна спирачка за инвалидна количка, по време на конференция, посветена на разработването на продукти за възрастни хора.

След дипломирането си от Caltech през 2017 г. той работи в различни направления – като машинен инженер, самостоятелен разработчик на видеоигри и преподавател, подготвящ гимназисти за кандидатстудентски изпити.

Още от категорията..

Последни новини

