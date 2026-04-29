Крал Чарлз III: Общите ценности и сътрудничеството между съюзниците са ключът към справяне с предизвикателствата

Британският крал Чарлз III произнесе реч пред Конгреса на САЩ по повод 250-годишнината от американската независимост. Той потвърди дългогодишното специално партньорство между Съединените щати и Обединеното кралство, като го определи като история на „помирение, обновление и изключително сътрудничество“, родена от дълбоките разделения преди 250 години.

В изказването си монархът припомни сходната реч на майка си, Елизабет II, произнесена пред Конгреса през 1991 година. По думите му отношенията между двете държави са се развили от исторически конфликт до едно от най-значимите съюзничества в съвременния свят.

Източник: azcentral.

Речта на Чарлз III, продължила около половин час, неколкократно бе прекъсвана от аплодисменти. Той акцентира върху споделените демократични ценности, правни традиции и способността на двете нации да намират общ път дори в трудни времена.

В началото осъди и неотдавнашното нападение край Белия дом, като заяви, че подобни актове на насилие няма да успеят да подкопаят демократичните институции.

Кралят не коментира пряко международните кризи, но отбеляза, че светът преминава през период на сериозни изпитания – от Европа до Близкия изток. Той подчерта, че именно общите ценности и сътрудничеството между съюзниците са ключът към справянето с тези предизвикателства.

Припомни на американския президент и че съюзниците от НАТО правят жертви в замяна на своя американски отбранителен чадър: „Непосредствено след 11 септември, когато НАТО за първи път се позова на член 5 и Съветът за сигурност на ООН беше единен пред лицето на терора, ние отговорихме на призива заедно, както нашите народи го правят повече от век, рамо до рамо, през две световни войни, Студената война, Афганистан и моменти, които определиха нашата споделена сигурност“.

Британският монарх не отправи открита критика към администрацията на Тръмп, но косвено изрази резерви към настоящата политическа посока на САЩ и защити основни принципи на западната демокрация – институционалния баланс, съюзите и религиозната толерантност.

Призова за твърда подкрепа за Украйна, както и за опазване на природата – прикрит намек към необходимостта от действия срещу климатичните промени, които стопанинът на Белия дом нееднократно е отхвърлял.

Без да назовава конкретни политики, кралят очерта ясна ценностна рамка, която според анализатори може да се тълкува като деликатна, но осезаема критика. „Звучеше почти като крал, който казва на президент да бъде по-малко като крал“, коментира експертът Гарет Мартин, цитиран от Си Ен Ен.

Церемониалният характер на посещението, включително официалната вечеря, допринесе за по-мекото възприемане на критичните нюанси. Самият Тръмп не показа признаци на недоволство и дори подчерта личното си уважение към кралското семейство.