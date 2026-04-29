Андрей Гюров е получил доклад за скандални загуби в „Магазин за хората“ ЕАД – чуди се на разбягването на шефовете

Премиерът Андрей Гюров откри редовното заседание на служебния кабинет с няколко думи по повод новината от днес, че ръководството на „Магазин за хората“ ЕАД е подало оставка. В изказването си Гюров използва словосъчетанието „Магазините на човека“, вероятно визирайки основния инициатор на тяхното създаване – лидерът на ДПС – Делян Пеевски. Гюров призна, че министърът на земеделието Иван Христанов му е докладвал за скандални загуби в тази верига магазини. По думите на премиера веригата е била създадена като политическо алиби.

Христанов информирал служебния министър-председател, че рафтовете са празни, а сметките са на червено. „А шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро и незнайно защо тази сутрин се разбягаха“, изрази учудването си Андрей Гюров. След това добави, че „Магазин за хората“ все повече прилича на един държавно финансиран експеримент за източване на пари.

„Ние вече сме виждали в България фалити по Магнитски и искаме да знаем дали не сме изправени пред пореден такъв„, продължи служебният премиер. Той подчерта, че иска да бъде ясно – българските граждани не плащат данъци, за да бъдат финансирани „магазините на Човека“ – не плащат данъци, за да виждат как 10 млн. изтичат по канала, а рафтовете стоят празни.

„Това не е социална политика. Това е поредната витрина за провала на един модел, който гражданите свалиха с протести и от министър Христанов искаме да чуем какви решения предлага„, завърши премиерът и постави началото на заседанието на Министерския съвет, което е закрито за медиите.