Клисурски призова бъдещата редовна власт да внимава с разходите

Държавата трябва да ограничи ненужно раздутите разходи и да приеме нов бюджет, който да удържа дефицита в разумни граници. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски в ефира на „Нова телевизия“.

“Трябва да се елиминират всички ненужни разходи в държавата и бих призовал бъдещото правителство за смели административни реформи, които през последните години не се правиха, защото винаги имаше сложни коалиции, напрежение в парламента и т.н.”, коментира Клисурски.

По думите му могат да се спестят стотици милиони евро, а в държавния бюджет да останат достатъчно пари, включително и за ръст на заплатите в публичния сектор, стига да “не се харчи за глупости”.

Той обясни, че за два месеца служебният кабинет е успял да стабилизира ситуацията с дефицита. „През януари Теменужка Петкова съобщи, че е имало излишък около 200 милиона евро, но през февруари правителството трябваше да одобри изтегляне на до 900 милиона евро от фискалния резерв, за да се покрият повече разходи, отколкото приходи. Това е от големите минуси. Премиерът ме помоли да намаляваме месечните дефицити и така накрая на март от 900 милиона ги свалихме 600 милиона. През април вече сме на нулата в държавния бюджет. Нямаме нужда да ползваме ресурс от фискалния резерв – изравнили сме приходите с разходите“, разясни министърът на финансите.

В момента Агенцията за държавна финансова инспекция извършва над 60 инспекции, за да установи къде са правени ненужни разходи.

„Има много такива и един от примерите са тестовете за два вида рак по програма на Министерството на здравеопазването – за човешки папиломавирус и за рак на дебелото черво. Обществената поръчка е на стойност 10 милиона евро. Оказа се, че имаме между 5 и 10 пъти завишение в цените на единичния тест. Друг от примерите са цените на лекарствата. Освен това, относно инсинератора за умъртвяване на животни, имаме съмнения за фиктивни курсове на камиони. Например, капацитетът му е един, а имаме регистрирани дневни курсове, които са за три пъти повече. Става дума за десетки милиони евро“, подчерта Клисурски.