Ръководството на „Магазин за хората“ ЕАД подаде оставка

Ръководството на „Магазин за хората“ ЕАД подаде оставка

Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде оставка. Мотивът е липсата на диалог, ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието и храните, твърди ръководството.

Оттам посочват, че въпреки постигнатите резултати и изпълнението на стратегията, проектът работил в условия на противоречиви сигнали и слаба координация, а комуникацията с принципала често ставала чрез медиите. Според тях това довело до управленска несигурност и подкопаване на доверието.

Към момента дружеството има изградена мрежа от 110 обекта в близо 90 населени места, като още десетки са в процес на договаряне. Проектът осигурява основни стоки на цени с 20-30% по-ниски от тези в големите търговски вериги.

От Съвета подчертават, че са работили с ангажираност към социалната кауза, а не заради възнагражденията, и заявяват, че ще продължат да изпълняват задълженията си до изтичане на предизвестието. Те изразяват надежда инициативата да бъде развита и занапред, така че да продължи да осигурява по-достъпни цени за хората в малките населени места.

През август 2025 година правителството одобри създаването на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Магазин за хората“ с цел осигуряване на достъпни български стоки. Назначеният Съвет на директорите беше тричленен, като представители на държавата бяха включени Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член – Ивайло Маринов.

